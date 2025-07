WSL: Yago Dora é derrotado e fica com o vice em J-Bay

O brasileiro Yago Dora foi derrotado por Connor O'Leary na final da WSL, em Jeffreys Bay, na África do Sul. Em uma bateria apertada e com poucas ondas, o japonês conquistou sua primeira vitória na competição que disputa desde 2017.

Com menos de três minutos para o fim da bateria, Connor estava na frente no placar e tinha a prioridade. No entanto, devido à demora para se apresentar em uma onda e uma série de bloqueios, ele perdeu a vantagem e Yago pegou uma onda com apenas 20 segundos restantes no relógio, mas não conseguiu a virada.

Yago venceu o americano Griffin Colapinto por 16.76 a 16.33 na semifinal, enquanto Connor superou dois brasileiros para chegar à final, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo, eliminando as chances de uma final 100% brasileira em J-Bay.

Mesmo com o vice, Yago se consolidou como primeiro do ranking mundial pela primeira vez desde que entrou na elite, em 2018.

Yago Dora é vicem na penúltima etapa da WSL (Foto: Reprodução X)

Mudança de regra na WSL

A Championship Tour da World Surf League (WSL), anunciou durante as transmissões das semifinais da etapa em Jeffreys Bay, na África do Sul, uma mudança nas regras da última etapa, marcada para entre o dia 27 de agosto e 4 de setembro, em Fiji.

A final, que antes seguia o formato de "melhor de três baterias" — ou seja, o campeão precisava de duas vitórias —, terá uma mudança importante. De acordo com a organização, se o líder do ranking vencer a primeira bateria, ele será automaticamente declarado campeão, sem a necessidade de um segundo confronto.

Atualmente, o brasileiro Yago Dora é o líder do ranking e pode ser favorecido pela mudança, caso vença a primeira bateria do Finals.

