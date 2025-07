WSL: Semifinal em J-Bay tem nota 10 e classificação de Yago Dora; vídeo

O finals day da etapa de Jeffreys Bay da World Surf League (WSL) teve a participação de dois brasileiros. Após superar o italiano Leonardo Fioravanti nas quartas de final, Yago Dora garantiu vaga na decisão ao eliminar o estadunidense Griffin Colapinto. Já Filipe Toledo, que passou pelas quartas com vitória sobre o francês Marco Mignot, acabou eliminado na semifinal, derrotado pelo japonês Connor O'Leary, que conseguiu uma nota 10 na bateria. Veja no vídeo abaixo.

A PERFECT 🔟@connoroleary’s first ever 10 and now he’s headed to his first ever CT final 🤯



Finals are ON at the @corona #OpenJBay LIVE on https://t.co/ie0ZfMWjFw @kougamunicipality @YETICoolers pic.twitter.com/2Xlp6mtQdv — World Surf League (@wsl) July 18, 2025

Yago Dora lidera ranking

Primeiro colocado do Championship Tour, Yago Dora já garantiu que usará a lycra amarela na última etapa antes do Finals, em Teahupo'o, no Taiti. Com a classificação para a final em Jeffreys Bay e eliminação dos principais rivais do top-5, o brasileiro não pode mais ser ultrapassado na classificação.

Campeão da etapa de Trestles, Yago começou o dia de disputas superando Leonardo Fioravanti ao somar 13.54 na bateria, contra apenas 12.83 do italiano. Na sequência, o brasileiro saiu atrás na bateria contra Griffin Colapinto, mas buscou a virada e venceu o confronto equilibrado, com soma de 16.76 contra 16.33 do estadunidense.

Além de garantir a liderança para a próxima etapa, a classificação de Yago Dora para a final de Jeffreys Bay também fez do brasileiro o primeiro surfista garantido no Finals.

Filipe Toledo parou na semifinal em Jeffreys Bay (Foto: Divulgação WSL)

Filipe Toledo eliminado

Filipe Toledo, tricampeão em Jeffreys Bay, venceu sua primeira bateria diante de Marco Mignot ao somar 15.34 pontos, contra 12.23 do francês. Porém, o sonho de uma final brasileira na África do Sul parou nas semifinais. Apesar de uma boa atuação no confronto com Connor O'Leary na semifinal, com uma nota 8, Filipinho acabou superado pelo japonês, que conseguiu uma nota 10, vencendo a bateria com 16.33, contra 14.83 do brasileiro.

