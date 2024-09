Brasil amassa Tailândia na Copa do Mundo de Futsal e garante primeiro lugar

Seleção Brasileira vence a Tailândia e assegura o primeiro lugar no Grupo B da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 11:59 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/09/2024 - 13:03

Vitória de uma equipe que sabe onde quer chegar. O Brasil manteve 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Futsal ao golear Tailândia por 9 a 1, nesta sexta-feira (20). A vitória garantiu a Seleção Brasileira na primeira colocação do Grupo B, e agora a equipe aguarda para saber qual será seu adversário nas oitavas de final do Mundial.

Um primeiro tempo protocolar. A etapa inicial do confronto entre Brasil e Tailândia não teve grandes emoções. A Seleção Brasileira teve maior domínio e controlou as ações ofensivas - ao todo, foram 32 chutes na meta tailandesa. Destaque da competição, Marcel foi o artilheiro da primeira etapa com dois gols - o ala é o maior goleador da competição. Os primeiros 20 minutos terminaram em 3 a 1 para o Brasil, que ainda tinha a vantagem do saldo de gols na tabela.

Com a vantagem no placar e na classificação para a Amarelinha, a Tailândia precisou sair mais para o ataque. Marquinhos Xavier, por sua vez, soube organizar jogadas para aproveitar o espaço deixado nos contra-ataques e aumentou a vantagem. Pito e Marcel, novamente, Marlon, Felipe Valério, Ferrão e Wongkaeo (contra), aumentaram a vantagem brasileira e o placar final foi de 9 a 1.

<br>Jogadores do Brasil comemoram gol na Copa do Mundo Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

A vitória da Seleção brasileira mostrou como o grupo está focado e coeso na busca pelo título da Copa do Mundo de Futsal. O Brasil não deu chances aos adversários na fase de grupos e goleou em todas as partidas, terminando a primeira fase com 27 gols marcados.

