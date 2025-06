F1: Mercedes surpreende e deixa Ferrari para trás no campeonato

A dobradinha da Mercedes no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 (F1) fez a equipe causar reviravolta no campeonato de construtores. A equipe reassumiu a segunda posição da disputa, ocupada pela Ferrari no GP da Espanha. A diferença para a equipe italiana ainda é pequena e os alemães têm a gigante McLaren na frente.

Com a vitória de George Russell e o primeiro pódio da carreira de Kimi Antonelli, a Flecha Prateada foi a que mais pontuou na prova canadense, somando 40 pontos. A McLaren, que teve a batida de Lando Norris, somou apenas 12 pontos e ficou fora de um pódio pela primeira vez em 2025. Red Bull e Ferrari somaram, cada uma, 18 pontos no último domingo (15).

Lando Norris, da McLaren, abandonou a corrida no GP do Canadá pela F1 2025 (Foto: SHAWN THEW / POOL / AFP)

No GP da Espanha, a Ferrari — que era quarta colocada — passou a Mercedes e a Red Bull. Com a boa campanha dos alemães no Canadá, a Mercedes retomou a segunda posição da disputa.

A próxima etapa da Fórmula 1 é o GP da Áustria, que acontece entre 27 e 29 de junho, no circuito de Red Bull Ring, casa da equipe de Max Verstappen.

Confira a classificação do campeonato de equipes da F1

Posição Equipe Pontos Vitórias 1 McLaren 374 5 2 Mercedes 199 1 3 Ferrari 183 0 4 Red Bull Racing 162 2 5 Williams 55 0 6 Racing Bulls 28 0 7 Haas 28 0 8 Aston Martin 22 0 9 Sauber 20 0 10 Alpine 11 0

GP do Canadá

George Russell voltou a vencer na Fórmula 1 e conquistou o GP do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, na tarde deste domingo (15). O britânico dominou a prova de ponta a ponta com boa estratégia da Mercedes, ao garantir a sua primeira vitória na F1 2025. Max Verstappen e Kimi Antonelli completaram o pódio.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 15ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na oitava posição.