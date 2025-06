A McLaren teve um momento tenso no fim do GP do Canadá neste domingo (15). Em busca de alcançar uma vaga no pódio, Lando Norris e Oscar Piastri estiveram uma disputa acirrada pela quarta posição, logo atrás de Kimi Antonelli. O confronto direto resultou na batida do britânico, que abandonou a corrida a poucas voltas para o fim, o que fere diretamente as "Regras Papayas".

O incidente aconteceu na volta 67, de 70, quando Norris tentava retomar a ultrapassagem recém-recuperada de Piastri. Na disputa pelo quarto lugar, o britânico colocou o carro por fora na reta principal, mas colou demais no muro e bateu, o que resultou em seu abandono no GP do Canadá.

Com a batida, a bandeira amarela foi acionada, e o safety car entrou na pista. Foi sobre o estado de "atenção" que a corrida foi finalizada. Os detritos chegaram a atingir o carro de Piastri, que teve o pneu furado, mas a quarta posição foi mantida.

Em disputa pela liderança do Mundial de Pilotos, a situação entre os pilotos da McLaren acabou favorável para o australiano. O resultado em Montreal garantiu 12 pontos para Piastri, e nenhum para Norris, que vê a diferença para o companheiro aumentar para 22 pontos.

Norris assume a responsabilidade

Logo após o acidente, Norris se desculpou e assumiu a culpa pelo ocorrido em comunicação com sua equipe pelo rádio. Durante as entrevistas, pós-corrida, ele foi diretamente pedir desculpas para Piastri, que demonstrou satisfação com o gesto do companheiro para manter o bom relacionamento da equipe.

Esse foi o primeiro grande erro envolvendo uma McLaren desde o GP da Austrália, quando o australiano abandonou a disputa. Apesar disso, o resultado não afetou a liderança de Piastri ou da escuderia nos Mundiais de Pilotos e Construtores, respectivamente.