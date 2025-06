Após batida, McLaren fala sobre rivalidade entre seus pilotos

Lando Norris e Oscar Piastri bateram durante o GP do Canadá, mas isso não mudou a postura do chefe da McLaren, Andrea Stella em relação à briga pelo título. De acordo com o dirigente, mesmo com o incidente, a equipe continua defendendo a postura de que os pilotos estão livres para brigarem entre si no restante da temporada.

Oscar Piastri e Lando Norris (Foto: Natalia Kolesnikova / AFP)

Desde que a temporada 2025 da Fórmula 1 começou e a McLaren despontou como força a ser batida, Stella adotou o discurso de que nenhum dos pilotos teria prioridade e eles estariam livres para disputar na pista. A única intervenção, no entanto, aconteceu durante o GP da Austrália, quando Oscar ameaçou atacar Lando, mas foi orientado a segurar o ritmo.

Após nove corridas e separados por apenas dez pontos, Norris e Piastri chegaram no Canadá sem travarem uma disputa direta na temporada. O primeiro embate aconteceu no em Montreal, a cinco voltas do fim, em uma briga que valia o quarto lugar.

Norris mergulhou na curva 10, mas Piastri deu o troco logo em seguida. Pouco depois, já na reta principal, Lando esboçou um ataque, mas tocou na traseira da McLaren #81 e abandonou a prova. E mesmo com a batida, Stella reforçou que a postura da equipe não mudou em nada.

— Ser livre para brigar e ter clareza sobre como fazemos isso é um valor das corridas e queremos respeitar isso ao máximo, em vez de sempre tentar controlar os pilotos quando estão próximos. Queremos dar a Lando e Oscar oportunidades de correr e a chance de estar no final da temporada em uma posição por mérito próprio, baseada na qualidade que eles tiveram ao longo da temporada. Não queremos que cheguem no fim do ano com pontos que foram controlados pela equipe — destacou o chefe da McLaren.

— Não é algo simples de se fazer, mas queremos manter isso da melhor maneira possível. Portanto, não prevejo que o episódio de hoje mudará nossa abordagem desse ponto de vista — finalizou o chefe da McLaren.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.