A aposta da Mercedes para a temporada de 2025 da Fórmula 1 teve enfim seu primeiro pódio na história. Aos 18 anos, o novato Kimi Antonelli chegou na terceira colocação do GP do Canadá, atrás de Max Verstappen, da Red Bull, e de seu companheiro de equipe, George Russell. Essa conquista coloca o jovem italiano como o terceiro piloto mais novo a conquistar pódio na história da F1, atrás somente do tetracampeão mundial e Lance Stroll.

Com a difícil missão de substituir Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, após sua decisão de competir pela Ferrari, Antonelli rejeita o título de “substituto”. O mesmo declara aproveitar oportunidade para escrever a sua própria história na F1. Destaque das competições europeias de kart, ele integra o programa de jovens talentos da Mercedes desde 2019.

Desempenho no GP do Canadá

Segundo Toto Wolff, a atual temporada é marcada por transições para Antonelli. O dirigente da Mercedes afirma que o acordo da equipe com o piloto de 18 anos se destaca pela longevidade e confiança no jovem talento. Com isso, o italiano não precisará ter pressa para apresentar grandes resultados.

Na prova de qualificação, ao conquistar a quarta posição, pôde superar expectativas por ser novato em seu primeiro ano de F1. Mesmo com a utilização de pneus médios já desgastados, o piloto demonstrou um tempo competitivo e se manteve entre os primeiros ao longo das três fases da sessão.

Com a perda de aderência, no segundo setor da volta rápida, ele deu um gostinho de sua competência e de que é um dos melhores estreantes da temporada. A atuação reforça o potencial de Antonelli, o que só elevou as expectativas para a corrida.

Durante a etapa de domingo (15), no GP do Canadá, Kimi manteve uma corrida consistente. Com um ritmo forte do início ao fim, soube aproveitar certas vantagens, como a entrada do safety car após um acidente na pista, para aguentar a pressão de Oscar Piastri (McLaren).

Apesar da "falta de experiência", Antonelli mostrou uma atuação madura ao deixar para trás o atual líder da temporada. O resultado se confirmou com Kimi como o terceiro piloto mais jovem a subir no pódio, além de ser a primeira vitória da Mercedes na F1 2025, ainda com os dois pilotos no topo.

Recorde e conquistas de Antonelli

Max Verstappen foi o piloto mais jovem a fazer história ao conseguir subir em um pódio com 18 anos, sete meses e 15 dias, durante o GP da Espanha em 2016. O piloto fazia sua primeira temporada com a equipe do Red Bull, após ter sido promovido da Toro Rosso. Já Stroll alcançou a marca com 18 anos, sete meses e 27 dias. Agora, Antonelli entra para seleta lista de jovens promissores, com 18 anos, nove meses e 21 dias.

No ano de 2022, o italiano venceu campeonatos como o F4 da Itália e da Alemanha, assim como o Regional Middle e European, de 2023. Na Fórmula 2, conquistou duas vitórias em 2024. A corrida do GP do Canadá foi um sinal claro de que Antonelli já deixa sua marca e constrói seu nome na elite do automobilismo mundial.