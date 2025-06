Mercedes diz que McLaren ‘precisa de regras’ para evitar nova colisão Norris e Piastri

O GP do Canadá do último domingo (15) foi marcado pela primeira colisão entre Oscar Piastri e Lando Norris. Toto Wolff, chefe da Mercedes, disse que a McLaren deve estabelecer regras o quanto antes para evitar uma nova batida. Ele lidou com problemas entre companheiros de equipe quando Lewis Hamilton e Nico Rosberg estavam no time alemão.

continua após a publicidade

➡️ Novato da Mercedes, Kimi Antonelli conquista 1° pódio na F1 no GP do Canadá

Wolff tem experiência com conflitos entre os pilotos da própria equipe, por conta da rivalidade de Hamilton e Rosberg entre os anos de 2014 e 2016. Ele brincou sobre a tentativa falha de Norris de ultrapassar Piastri, ao comentar que “já viu este filme.”

— Estava lá como ator. É difícil porque é isso que os pilotos são instruídos a fazer: ganhar campeonatos. Principalmente na Fórmula 1 — disse o comandante das Flechas de Prata, em referência ao acirrado duelo em 2016, em que Rosberg saiu vitorioso por apenas 5 pontos.

continua após a publicidade

Toto também afirmou que a McLaren precisará “estabelecer as regras” desde o início se quiser manter os pilotos na linha.

— Esse é o truque aqui. Estabelecer como você quer fazer isso. Obviamente, acaba ficando mais complexo se o Mundial de Construtores também estiver em mãos, porque (a equipe) sempre poderá argumentar: "bem, precisamos vencer o campeonato, precisamos marcar esses pontos" — salientou.

Lando Norris levou a pior em acidente com Oscar Piastri (Foto: SHAWN THEW/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Mas, nesse caso, eles estão muito à frente que não é nem mesmo uma questão de saber se vão ganhar. Portanto, é certamente uma situação complicada — destacou.

continua após a publicidade

— Os personagens são muito diferentes do que eram conosco. É preciso um gerenciamento forte para aprender a lidar com a situação. Mas nós conseguimos enfrentar este problema e tenho certeza de que esses caras vão se dar bem com isso — encerrou o chefe da Mercedes.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.