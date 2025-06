Usain Bolt volta para o Brasil para falar sobre empreendimento

Usain Bolt vem para o Brasil! O homem mais rápido do mundo virou empresário global e será o palestrante principal em um evento da iFood, que acontece nos dias 5 e 6 de agosto, no São Paulo Expo, em São Paulo. O jamaicano volta para o país no qual quebrou recordes mundiais no atletismo.

Os interessados podem adquirir ingressos pelo site oficial do evento, www.ifoodmove.com.br.

Há quinze anos, Bolt estabeleceu recordes nos 100 metros (concluindo em 9,58 segundos), 200 metros e no revezamento 4x100m no Brasil, além de oito medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Depois de solidificar seu nome como um ícone do esporte, o jamaicano se reinventou como empreendedor.

-Desde que me aposentei do esporte profissional em 2017, tenho estado muito ocupado com meus empreendimentos empresariais e trabalhos de caridade. Estou ansioso para voltar ao Brasil em agosto para falar sobre minha carreira e vida no esporte e nos negócios - comentou Bolt.

A Track & Records

O ex-corredor fundou a Tracks & Records em 2011 e tem como principal objetivo trazer a cultura jamaicana à vida por meio de música, apresentações e culinária tradicional.

Ao longo dos anos, Bolt firmou parcerias e colaborações em várias categorias, de automóveis a companhias aéreas, serviços financeiros a moda, champanhes e bebidas esportivas, e mantém parcerias globais de longa data com marcas icônicas. Além de participar de uma equipe de e-sports, uma plataforma de fandom, negócios esportivos e imobiliários.