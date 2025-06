F1: Ferrari desbanca Mercedes e Red Bull e vira vice-líder do campeonato

Após o Grande Prêmio da Espanha de F1, a Ferrari conseguiu ultrapassar a Mercedes e a Red Bull no campeonato de equipes. Ainda sem pontos no mundial, a equipe italiana soma 165 pontos e está atrás apenas da McLaren, que tem o dobro de pontos (362).

A situação da Ferrari não é confortável, já que a Mercedes está separada por somente seis pontos, enquanto a Red Bull está a 21 da equipe italiana.

Lewis Hamilton em teste com Ferrari (Foto: Reprodução/Ferrari)

Entre os pilotos da Ferrari, Lewis Hamilton soma 71 pontos e Charles Leclerc tem 94. O atual líder é Oscar Piastri, que tem 186 pontos no mundial.

Confira a classificação do campeonato de equipes

Posição Equipe Pontos Vitórias 1 McLaren 362 5 2 Ferrari 165 0 3 Mercedes 159 0 4 Red Bull Racing 144 2 5 Williams 54 0 6 Racing Bulls 28 0 7 Haas 26 0 8 Sauber 16 0 9 Aston Martin 16 0 10 Alpine 11 0

Confira resultado da corrida na F1

Oscar Piastri (McLaren) dominou a corrida do GP da Espanha de Fórmula 1 (F1) neste domingo. Pole-position, o piloto da McLaren não teve muitos problemas durante a prova, perdendo a liderança somente quando foi aos boxes. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 12º, melhor posição já obtida pelo piloto da Sauber.

Completaram o pódio Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) foi penalizado por incidente com George Russell (Mercedes), terminando em 10º.

Para a Espanha, apenas a McLaren não fez atualizações no carro. Mesmo sem mudanças, a equipe conseguiu mostrar que está na frente de todas as outras. A próxima etapa é o GP do Canadá, em 15 de junho.

