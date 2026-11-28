A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 27 e 29 de novembro, para o GP do Catar. Os pilotos já estiveram na pista para o último treino livre e, para abrir o sábado (28), formaram o grid de largada da prova principal. Veja como foi.

Tempo real da classificação do GP do Catar na F1

🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! George Russell é o pole, Kimi Antonelli o segundo, e Lando Norris o terceiro. Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara largarão em 13º e 15º lugar, respectivamente.

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Hadjar ultrapassa Verstappen na reta final e fica em quinto.

Norris supera Piastri e fecha top-3.

Antonelli é o primeiro a fechar volta e não consegue superar Russell, assim como Piastri, que fica em terceiro.

Cronômetro encerrado!

Todo o pelotão volta para a pista! É agora ou nunca! Faltam apenas 2 minutos!

Todos os pilotos voltam à garagem!

Faltam cinco minutos para o fim, e a dupla da Racing Bulls ainda não foi à pista.

Em sequência, porém, uma grande dança das cadeiras: Piastri líder -> Norris líder -> Antonelli líder -> Russell líder.

Depois dos "fiascos" da Ferrari, que ficaram atrás da dupla da Red Bull, Piastri leva a melhor e vai para a ponta.

Verstappen foi o primeiro a fechar volta e assumiu a ponta, mas logo foi superado por Hadjar.

Cinco minutos depois, os únicos pilotos que ainda não saíam dos boxes são Arvid Lindblad e Liam Lawson.

Max Verstappen é o primeiro a ir para a pista.

Começa a última quali em Doha. Apenas 13 minutos até a definição da pole position.

🏁 FIM DO Q2! Russell assume a ponta; Bortoleto é 13º, e Câmara é 15º.

ELIMINADOS: Oliver Bearman, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Rafa Câmara e Nico Hulkenberg.

Bortoleto fica em 13º e também está eliminado.

Cronômetro encerrado!

Rafa melhora tempo, mas não é suficiente para deixar a zona de pontuação.

Antonelli não melhora seu tempo e se mantém em terceiro.

Kimi abre a disputa na reta final da sessão. Logo, outros pilotos se juntam ao italiano na pista.

Todos os pilotos voltam para os boxes. Faltam cinco minutos para o fim do Q2.

Gabriel registra a 11ª volta mais rápida, ainda na zona de eliminação.

Rafa Câmara tem o segundo pior tempo do grid, à frente apenas de Colapinto.

E os primeiros tempos começam a ser marcados... Russell é o líder, seguido de Hadjar e Antonelli.

Diferente do companheiro, Gabriel Bortoleto é o último a sair dos boxes.

Nico Hulkenberg abre a disputa e parece ter aberto também a porteira, pois o resto do pelotão se junta ao alemão na pista.

Estratégia mais cautelosa para o Q2... Ainda nenhum dos pilotos foi à pista após dois minutos.

Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos.

🏁 FIM DO Q1! Russell foi o mais rápido; Bortoleto é 13º e Câmara é 14º.

ELIMINADOS: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

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Rafa Câmara consegue o 14º melhor tempo da sessão e se salva da zona de eliminação.

Cronômetro encerrado!

Piastri fecha volta, mas não melhora tempo e fica em sexto.

Mais pilotos na pista, incluindo os brasileiros, que abrem novas voltas.

Oscar Piastri é o primeiro a voltar à ação, seguido por Norris.

Todos os pilotos voltam para os boxes. Faltam cinco minutos para o fim do Q1.

Gabriel Bortoleto vira 1m23s985 e sobe para o 10º lugar. Na sequência, Rafa sobe para 15º. Ambos os brasileiros fora da zona de eliminação.

Antonelli desbanca o holandês, mas logo é ultrapassado por Russell.

Após as primeiras tentativas, a dupla da Red Bull passa a liderar a tabela, com Verstappen (1º) e Hadjar (2º).

E a Ferrari chegou e desbancou todo mundo. Leclerc é o novo líder, com Hamilton em segundo.

Rafael Câmara fecha a primeira volta dele, virando 1m24s799.

Não demorou, então, para metade do grid entrar na disputa.

Nos primeiros minutos, saíram dos boxes as duplas da Cadillac, Aston Martin, Williams e Ferrari, assim como o brasileiro da Haas.

O primeiro a ir à pista foi Valtteri Bottas, que puxa o pelotão, com Rafa Câmara.

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Relembre como foi o GP de Las Vegas:

Classificação do GP do Catar começa daqui a 30 minutos.

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A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.

O GP do Catar acontece apenas uma semana após a vitória de Max Verstappen em Las Vegas. O piloto da Red Bull chega ao Oriente Médio embalado pelo resultado, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu matematicamente o título mundial de Pilotos. Já entre equipes, a própria Mercedes assegurou o primeiro lugar da temporada no GP de São Paulo.

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