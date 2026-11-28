Russell supera Antonelli e é pole no GP do Catar pela F1 2026
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
A classificação do GP do Catar terminou com George Russell na pole position da 23ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (28), o britânico superou Kimi Antonelli e Lando Norris na disputa pela primeira posição, enquanto Max Verstappen terminou em quinto, atrás também de Isack Hadjar. Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto garantiu o 13º lugar, e Rafael Câmara vai largar em 15º.
➡️ Volta a volta da pole de Russell no GP do Catar pela F1 2026
Como foi a classificação do GP do Catar?
Q1
A primeira fase da classificação começou com Valtteri Bottas puxando o pelotão para a pista, acompanhado por Rafael Câmara. Na sequência, as duplas da Cadillac, Aston Martin, Williams e Ferrari também deixaram os boxes, dando início às primeiras tentativas de volta rápida em Doha. O brasileiro da Haas foi um dos primeiros a registrar tempo e completou sua volta inicial em 1min24s799.
Com a chegada dos principais nomes à disputa, a liderança passou por diferentes equipes. A Ferrari apareceu primeiro, com Charles Leclerc na ponta e Lewis Hamilton logo atrás. A resposta da Red Bull veio na sequência: Max Verstappen assumiu a primeira posição, acompanhado por Isack Hadjar, mas a Mercedes também mostrou força quando Kimi Antonelli superou o holandês e George Russell tomou a liderança pouco depois.
Os brasileiros conseguiram melhorar suas marcas antes da reta final. Gabriel Bortoleto registrou 1min23s985 e subiu para o décimo lugar, enquanto Câmara avançou para a 15ª posição. Depois de um período de movimentação mais intensa nos boxes, os pilotos voltaram à pista para as últimas tentativas, mas nem todos conseguiram encontrar tempo suficiente para escapar da zona de eliminação.
Oscar Piastri foi um dos últimos a completar uma nova volta, mas não conseguiu melhorar sua marca e terminou a fase em sexto. Câmara, por outro lado, conseguiu se manter fora do grupo dos eliminados e garantiu a classificação para o Q2 na 14ª posição. Russell confirmou o melhor tempo da sessão, enquanto Bortoleto também avançou, em 13º.
ELIMINADOS: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.
Q2
A segunda fase começou com uma postura mais cautelosa dos pilotos, que permaneceram nos boxes durante os primeiros minutos. Nico Hulkenberg foi o primeiro a deixar a garagem e acabou puxando o restante do pelotão para a pista. Diferentemente do companheiro de equipe, Bortoleto demorou um pouco mais para iniciar sua tentativa, enquanto Câmara também buscava uma volta capaz de colocá-lo entre os dez melhores.
Nas primeiras marcas registradas, Russell apareceu novamente na liderança, seguido por Hadjar e Antonelli. A situação dos brasileiros, porém, era mais delicada. Câmara ocupava a penúltima posição, à frente apenas de Franco Colapinto, enquanto Bortoleto conseguiu registrar o 11º melhor tempo, mas ainda permanecia dentro da zona de eliminação.
Com cinco minutos restantes, todos os pilotos retornaram aos boxes para preparar a tentativa decisiva. A Mercedes foi uma das primeiras equipes a recolocar seus carros na pista, com Antonelli abrindo a movimentação na reta final. Aos poucos, os demais competidores também deixaram as garagens, aumentando a pressão sobre quem ainda precisava melhorar suas marcas.
Rafa conseguiu baixar seu tempo, mas a evolução não foi suficiente para deixar a zona de eliminação. Bortoleto também tentou avançar na tabela, porém permaneceu em 13º e ficou fora do Q3. Russell encerrou a fase na liderança, enquanto Antonelli manteve a terceira posição, sem conseguir melhorar sua marca na última tentativa.
ELIMINADOS: Oliver Bearman, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Rafa Câmara e Nico Hulkenberg.
Q3
A disputa pela pole position começou com Max Verstappen sendo o primeiro a deixar os boxes para a última fase da classificação. Os demais pilotos, entretanto, adotaram uma estratégia mais espaçada, com Arvid Lindblad e Liam Lawson entre os últimos a iniciar suas atividades na pista. Hadjar também entrou na disputa e mostrou força logo nas primeiras tentativas, superando o companheiro de equipe para assumir provisoriamente a liderança.
A chegada dos pilotos das principais equipes mudou rapidamente o cenário. Depois de Verstappen e Hadjar, Oscar Piastri conseguiu colocar a McLaren na ponta, mas a liderança virou uma verdadeira dança das cadeiras nos minutos seguintes. Lando Norris superou o companheiro de equipe, Antonelli assumiu a primeira posição e Russell respondeu para colocar a Mercedes novamente no topo da tabela.
Com cinco minutos restantes, a dupla da Racing Bulls ainda não havia deixado os boxes, enquanto os demais competidores se preparavam para a última tentativa. Todos retornaram à garagem antes de voltar à pista nos instantes decisivos, em busca de uma volta capaz de definir o grid de largada no Catar.
Na tentativa final, Antonelli foi o primeiro a completar sua volta, mas não conseguiu superar Russell. Piastri também ficou atrás do britânico, enquanto Norris encontrou tempo suficiente para ultrapassar o companheiro de equipe e garantir o terceiro lugar. Verstappen chegou a ocupar a segunda posição, mas Hadjar conseguiu uma grande volta na reta final e deixou o tetracampeão para trás.
Dessa forma, George Russell confirmou a pole position no GP do Catar, com Kimi Antonelli completando a primeira fila da Mercedes. Lando Norris garantiu o terceiro lugar, enquanto Isack Hadjar terminou em quarto e Max Verstappen fechou o top 5.
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Confira grid de largada em Doha
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:21.633
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:21.821
3
Lando Norris
McLaren
1:22.176
4
Oscar Piastri
McLaren
1:22.245
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:22.271
6
Max Verstappen
Red Bull
1:22.312
7
Charles Leclerc
Ferrari
1:22.955
8
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:23.022
9
Lewis Hamilton
Ferrari
1:23.084
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:23.134
11
Oliver Bearman
Haas
1:23.167
12
Pierre Gasly
Alpine
1:23.548
13
Gabriel Bortoleto
Audi
1:23.654
14
Franco Colapinto
Alpine
1:23.657
15
Rafael Câmara
Haas
1:23.861
16
Nico Hülkenberg
Audi
1:23.899
17
Carlos Sainz
Williams
1:24.370
18
Alexander Albon
Williams
1:24.552
19
Fernando Alonso
Aston Martin
1:24.730
20
Lance Stroll
Aston Martin
1:25.270
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:25.161
22
Sergio Pérez
Cadillac
1:25.799
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