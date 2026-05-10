"Todos os sonhos adiados estão acontecendo agora". É assim que a esquiadora brasileira Bruna Moura define o ano de 2026, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Depois de superar um grave acidente de carro e finalmente estrear nos Jogos Olímpicos de Inverno, ela mal cabia em si de tanta alegria. Porém, ainda havia mais uma surpresa guardada: Bruna estava grávida do primeiro filho.

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Desde que começaram a se relacionar, há oito anos, a esquiadora e o namorado Pascal Luiten compartilham o desejo de ter filhos. O momento foi cuidadosamente planejado para depois que Bruna disputasse as Olimpíadas de Inverno pela primeira vez, em 2022. Mas o acidente de carro sofrido a caminho do evento mudou tudo.

Bruna estava numa van na Itália, indo ao aeroporto para viajar a Pequim, sede dos Jogos daquele ano. Antes que chegasse ao destino, o veículo colidiu com um caminhão, e o motorista da van morreu na hora. A brasileira sofreu múltiplas fraturas e precisou passar por uma longa reabilitação. O sonho olímpico e da maternidade precisariam esperar pelo menos mais quatro anos.

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No início de 2026, depois que Bruna confirmou a classificação para os Jogos de Milão-Cortina, o casal decidiu começar a tentar engravidar, mas interrompeu o processo porque ela precisaria passar por três cirurgias: uma para tratamento de sinusite crônica e duas nas pernas, para cuidar da síndrome compartimental, uma condição que comprime vasos sanguíneos e nervos. Novamente, os planos ficaram para mais tarde.

Por isso a surpresa foi tão grande quando a atleta voltou da Itália e, logo nas primeiras semanas após as Olimpíadas, começou a sentir enjoos, tontura e um cansaço fora do normal. No dia 12 de março, o teste positivo deixaria o casal sem reação. Bruna já estava grávida há um mês.

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— Em questão de segundos apareceu o positivo e eu gritava para o Pascal vir correndo ver o resultado do teste. A gente não se abraçou, não falou nada. Só ficamos olhando o resultado, em choque. Não imaginamos que seria tão rápido. Claro que depois ficamos muito felizes e estamos aproveitando bastante, esse ano tá sendo fantástico. A sensação que eu tenho é de que tudo que foi adiado em 2022 tá acontecendo agora — contou.

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A esquiadora Bruna Moura exibe a barriga da primeira gravidez (Foto: Reprodução/ Instagram)

Adaptação do corpo e da rotina

Bruna estava no auge físico durante os Jogos de Milão-Cortina e manteve a rotina de treinos quando retornou a Nunspeet, na Holanda, onde vive. As mudanças no corpo foram muito rápidas. O abdômen já não estava mais tão definido; as roupas estavam mais justas — e nada disso era resultado de sair da dieta após as Olimpíadas. Do feijão, que a atleta tanto amava, não consegue sentir nem o cheiro.

— Eu tive que parar um pouco com os treinos, porque, entre as semanas seis e sete, eu não saía da cama. Era da cama para o sofá e vice-versa. Não tinha energia nenhuma, não conseguia fazer absolutamente nada. As pessoas falam que é um momento mágico, uma experiência incrível, e você imagina as coisas boas que vêm, mas é difícil também — disse.

Difícil mesmo foi guardar o segredo durante as primeiras semanas, enquanto apenas os familiares mais próximos sabiam da gravidez. Além da carreira esportiva, Bruna trabalha em uma loja de bicicletas, e os colegas de empresa perceberam a mudança no comportamento. Chegaram até a pensar que se tratava de um caso de "Olympic Blues", uma depressão que comumente atinge atletas após o pico de adrenalina e dopamina experienciados durante os Jogos Olímpicos.

— Eu precisava contar pra alguém, mas não podia contar no trabalho ainda. Eu já estava quieta, sem conversar muito, ficava mais na minha, então eles não faziam ideia de que era por causa da gravidez. Depois que eu expliquei, tudo ficou mais tranquilo, e tem toda uma adaptação no trabalho — disse.

Bruna Moura e o namorado mostram macacões de bebê (Foto: Reprodução/ Instagram)

De olho nos Alpes Franceses

Bruna e Pascal planejam ter dois filhos, mas não querem esperar mais quatro anos pelo próximo. Enquanto se ajusta à rotina de mãe de primeira viagem, a brasileira também pretende viabilizar a participação nas Olimpíadas de Inverno de 2030, nos Alpes Franceses. Por isso, os próximos passos precisam ser bem estudados. A ideia é que, em 2028, quando começa a janela de classificação, Bruna já esteja em condições de buscar a vaga.

— É um desafio muito grande, um quebra-cabeça. Se depender de mim, a gente já tem o segundo no ano que vem, e a partir de 2028 posso focar realmente só na parte esportiva. Com as adaptações necessárias, porque os filhos sempre serão prioridade, vai ser muito mais fácil não precisar enfrentar uma gravidez no meio do ciclo. Fiquei até um pouco triste porque não são gêmeos, pra fazer tudo de uma vez — brincou.

A gravidez foi a cereja no bolo de uma temporada perfeita. Bruna define os Jogos de Milão-Cortina como as melhores semanas da vida, não apenas pela própria superação, mas pela campanha histórica da delegação brasileira. O país bateu o recorde de atletas, conquistou sua primeira medalha e ela, finalmente, cruzou a linha de chegada.

— Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe olímpica, em que todos os atletas quebraram recordes pessoais, atingimos resultados incríveis. As pessoas acompanharam, comentaram, enviaram carinho. Foi a melhor experiência que eu poderia imaginar, e falo também pelos outros atletas. Eu quero ir para uma outra Olimpíada para ter resultados melhores, justamente para devolver todo esse carinho que eu recebi — finalizou.

Bruna Moura competindo nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 (Foto: Gabriel Heusi/COB)

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