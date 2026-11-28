Verstappen e Hamilton dividem feito único na F1 no GP do Catar
Atual campeão mundial, Kimi Antonelli surge como ameaça à marca dos multicampeões
Lewis Hamilton e Max Verstappen construíram uma trajetória de conquistas que os colocou entre os maiores nomes da história da Fórmula 1. No GP do Catar, porém, os multicampeões dividem uma marca ainda mais particular: são os únicos pilotos que já venceram a corrida desde sua estreia no calendário, em 2021. Enquanto o britânico abriu a lista de vencedores, o holandês assumiu o protagonismo nas edições seguintes e transformou o circuito de Lusail em território conhecido.
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A primeira vitória veio justamente com Hamilton, em 2021. Na ocasião, o então piloto da Mercedes largou da pole position e dominou a prova, cruzando a linha de chegada à frente de Verstappen e Fernando Alonso. O resultado foi importante na disputa pelo campeonato daquele ano, que terminou com o holandês levando seu primeiro título mundial após uma temporada marcada pela rivalidade entre os dois.
Depois de ficar fora do calendário em 2022, o Catar retornou em 2023 e encontrou um novo dono. Verstappen venceu as três edições seguintes, em 2023, 2024 e 2025, ampliando sua marca para três triunfos e assumindo a liderança isolada entre os vencedores da etapa. A sequência também reforçou o domínio do holandês na categoria durante aquele período, quando conquistou quatro títulos consecutivos entre 2021 e 2024.
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Hamilton, por outro lado, ainda busca repetir o desempenho da estreia no país. Desde aquela conquista, o britânico não voltou a vencer em Lusail, mas segue como o único piloto, além de Verstappen, a ter subido ao lugar mais alto do pódio na história da prova. Agora, os dois chegam a mais uma edição com a possibilidade de ampliar seus números, embora o cenário da temporada indique uma mudança de protagonistas.
Vantagem parece estar em outras mãos
Se depender do início das atividades no Catar, o reinado dos multicampeões pode encontrar um novo obstáculo. Kimi Antonelli, que já garantiu o título mundial de 2026, começou o fim de semana em ritmo forte e colocou a Mercedes na frente nas duas primeiras sessões de treinos livres. O italiano marcou 1min23s217 no primeiro treino e melhorou para 1min23s077 na atividade seguinte, repetindo a liderança em Lusail.
O desempenho não é exatamente uma surpresa diante do que o jovem piloto apresentou ao longo do campeonato. Com nove vitórias na temporada, Antonelli construiu uma campanha dominante e assegurou seu primeiro título mundial antes mesmo da etapa do Catar. A Mercedes também chega embalada pelo bom momento, com George Russell aparecendo na segunda colocação nas duas sessões e confirmando a dobradinha da equipe.
Do outro lado, Max Verstappen e Lewis Hamilton tiveram um começo mais discreto. O holandês terminou o primeiro treino na sexta posição e avançou para quinto na segunda atividade, enquanto o britânico ficou em oitavo nas duas sessões. Ainda há classificação e corrida pela frente, mas a primeira impressão deixada em Lusail é de que os antigos protagonistas terão trabalho.
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