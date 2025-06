Em tom de adeus, Djokovic fala em gratidão a Roland Garros

Novak Djokovic desembarcou em Roland Garros um dia após conquistar, no ATP 250 de Genebra, na Suíça, o 100º título da carreira. Aos 38 anos, o sérvio, campeão em 2016, 2021 e 2023, fez outra ótima campanha em Paris, só perdendo nas semifinais, na sexta-feira, para o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, por 3 a 0.



Apesar da grande partida (chegou a ter três set points na última parcial), o ex-número 1 do mundo e atual sexto deixou em aberto, na coletiva após a derrota, que poderia ter sido seu último jogo em Roland Garros. A declaração, como não poderia deixar de ser, causou apreensão em seus milhões de fãs ao redor do mundo.





Pois, neste sábado, Nole usou as redes socias para agradecer ao torneio francês. Novamente, em tom de adeus:

- Paris, você tem a minha gratidão. Obrigado por incrível apoio em um lugar que é muito especial para mim. Honestamente, um dos melhores apoios que recebi na minha carreira. Obrigado, Roland Garros - escreveu o recordista de Grand Slams (24) e de Masters 1000 (40), que, com o troféu em Genebra se tornou apenas o terceiro a ser campeão pela 100ª vez. Nesse quesito, agora, só o americano Jimmy Connors (109) e o suíço Roger Federer (103).







Ano a ano, todos os 100 títulos de Djokovic (em negrito, os Slams)



2025 (1 título) - Genebra (Outdoor/saibro)



2024 (1 título) - Olimpíada de Paris (saibro).



2023 (7 títulos) - Adelaide 1 (Outdoor/rápida), Australian Open (Outdoor/rápida), Roland Garros (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/rápida), US Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida) e Nitto ATP Finals (Indoor/rápida).





2022 (5 títulos) - ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), Tel Aviv (Indoor/rápida), Astana (Indoor/rápida) e Nitto ATP Finals (Indoor/rápida).



2021 (5 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), Belgrado 2 (Outdoor/saibro), Roland Garros (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama) e ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida)



2020 (4 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), Dubai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/rápida) e ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro).



2019 (5 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), Tóquio (Outdoor/rápida) e ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida).



2018 (4 títulos) - Wimbledon (Outdoor/grama), ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/rápida), US Open (Outdoor/rápida) e ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/rápida).



2017 (2 títulos) - Doha (Outdoor/rápida) e Eastbourne (Outdoor/grama).



2016 (7 títulos) - Doha (Outdoor/rápida), Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), Roland Garros (Outdoor/saibro) e ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida).



2015 (11) - Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), US Open (Outdoor/rápida), Pequim (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida) e ATP Finals (Indoor/rápida).



2014 (7 títulos) - ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), Pequim (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida) e ATP Finals (Indoor/rápida).

2013 (7) - Australian Open (Outdoor/rápida), Dubai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Outdoor/saibro), Pequim (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida) e ATP Finals (Indoor/rápida)



2012 (6 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida), Beijing (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Xangai (Outdoor/rápida) e ATP Finals (Indoor/rápida)

2011 (10 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), Dubai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), Belgrado (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida) e US Open (Outdoor/rápida).

2010 (2 títulos) - Dubai (Outdoor/rápida) e Pequim (Outdoor/rápida)



2009 (5 títulos) - Dubai (Outdoor/rápida), Belgrado (Outdoor/saibro), Pequim (Outdoor/rápida), Basileia (Indoor/rápida) e ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida)

2008 (4 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 de Roma (Outdoor/saibro) e Masters Cup (Indoor/rápida).



2007 (5 títulos) - Adelaide (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), Estoril (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida) e Vienna (Indoor/rápida).



2006 (2 títulos)- Amersfoort (Outdoor/saibro) Metz (Indoor/rápida).