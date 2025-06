Neste sábado, às 10h (de Brasília), Aryna Sabalenka e Coco Gauff buscam o inédito título de Roland Garros. Enquanto a número 1 do mundo busca o quarto Grand Slam, aos 27 anos, a vice-líder do ranking tenta o segundo, aos 22.



Será um tira-teima entre as duas melhores do mundo, que já se enfrentaram 10 vezes, com cinco vitórias para cada. A única decisão de Grand Slam entre elas foi vencida por Gauff, no US Open de 2023.

As maiores campeãs de Roland Garros

A lista mostra as vencedoras de, pelo menos, duas edições de Roland Garros.

Maior vencedora de Roland Garros (Era Aberta e Amadora)

Chris Evert (EUA) – 7 títulos (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Jogadoras com 6 títulos

Suzanne Lenglen (FRA) – 6 títulos (1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926)

Steffi Graf (ALE) – 6 títulos (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

Jogadoras com 5 títulos

Adine Masson (FRA) – 5 títulos (1897, 1898, 1899, 1902, 1903)

Margaret Court (AUS) – 5 títulos (1962, 1964, 1969, 1970, 1973)

Jogadoras com 4 títulos de Roland Garros

Kate Gillou (FRA) – 4 títulos (1904, 1905, 1906, 1908)

Jeanne Matthey (FRA) – 4 títulos (1909, 1910, 1911, 1912)

Helen Wills (EUA) – 4 títulos (1928, 1929, 1930, 1932)

Justine Henin (BEL) – 4 títulos (2003, 2005, 2006, 2007)

Iga Świątek (POL) – 4 títulos (2020, 2022, 2023, 2024)

Jogadoras com 3 títulos

Hilde Krahwinkel Sperling (ALE) – 3 títulos (1935, 1936, 1937)

Arantxa Sánchez Vicario (ESP) – 3 títulos (1989, 1994, 1998)

Monica Seles (IUG/SCG) – 3 títulos (1990, 1991, 1992)

Serena Williams (EUA) – 3 títulos (2002, 2013, 2015)

Jogadoras com 2 títulos de Roland Garros

Marguerite Broquedis (FRA) – 2 títulos (1913, 1914) Margaret Scriven Vivian (GBR) – 2 títulos (1933, 1934) Simonne Mathieu (FRA) – 2 títulos (1938, 1939) Margaret Osborne duPont (EUA) – 2 títulos (1946, 1949) Doris Hart (EUA) – 2 títulos (1950, 1952) Maureen Connolly (EUA) – 2 títulos (1953, 1954) Ann Haydon Jones (GBR) – 2 títulos (1961, 1966) Lesley Turner Bowrey (AUS) – 2 títulos (1963, 1965) Martina Navratilova (EUA) – 2 títulos (1982, 1984) Maria Sharapova (RUS) – 2 títulos (2012, 2014)

Abaixo, as últimas campeães de Roland Garros

1987 ALE Steffi Graf

1988 FRG Steffi Graf (2)

1989 ESP Arantxa Sánchez Vicario

1990 YUG Monica Seles

1991 YUG Monica Seles (2)

1992 YUG Monica Seles (3)

1993 ALESteffi Graf (3)

1994 ESP Arantxa Sánchez Vicario (2)

1995 ALE Steffi Graf (4)

1996 ALE Steffi Graf (5)

1997 CRO Iva Majoli

1998 ESP Arantxa Sánchez Vicario (3)

1999 ALE Steffi Graf (6)

2000 FRA Mary Pierce

2001 USA Jennifer Capriati

2002 USA Serena Williams

2003 BEL Justine Henin

2004 RUS Anastasia Myskina

2005 BEL Justine Henin (2)

2006 BEL Justine Henin (3)

2007 BEL Justine Henin (4)

2008 SRB Ana Ivanovic

2009 RUS Svetlana Kuznetsova

2010 ITA Francesca Schiavone

2011 CHN Na Li

2012 RUS Maria Sharapova

2013 USA Serena Williams (2)

2014 RUS Maria Sharapova (2)

2015 USA Serena Williams (3)

2016 ESP Garbiñe Muguruza

2017 LAT Jeļena Ostapenko

2018 ROU Simona Halep

2019 AUS Ashleigh Barty

2020 POL Iga Świątek

2021 CZE Barbora Krejčíková

2022 POL Iga Świątek (2)

2023 POL Iga Świątek (3)

2024 POL Iga Świątek (4)

