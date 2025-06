Marina Ruy Barbosa e Rodrigo Santoro curtem Roland Garros e postam fotos

Os atores Marina Ruy Barbosa e Rodrigo Santoro curtiram juntos jogos de tênis em Roland Garros. A atriz compartilhou as imagens do encontro em suas redes sociais na quinta-feira (5). Os registros mostram os dois artistas brasileiros sorridentes no evento esportivo realizado na capital francesa.

A publicação foi feita pela própria Marina em sua plataforma digital, onde divulgou o momento com o ator. Santoro possui carreira estabelecida tanto no Brasil quanto no exterior, tendo participado de produções internacionais como os filmes "300", "Simplesmente Amor", "As Panteras", "O Que Esperar Quando Você Está Esperando" e a duologia animada "Rio".

A publicação não detalhou o motivo específico da presença dos dois artistas em Paris, nem informou quanto tempo permaneceram juntos no evento ou se o encontro foi planejado previamente.

Rodrigo Santoro ainda postou um encontro com o ex-tenista Gustavo Kuerten, que conquistou o título do Grand Slam de Roland Garros por três vezes, em 1997, 2000 e 2001. No texto, Santoro elogiou o ídolo brasileiro.

"O meu encontro com @gugakuerten vai ficar pra sempre na minha memória. Além do talento extraordinário que dispensa apresentações, ele é um exemplo de humildade também fora das quadras. Sua luz contagia e inspira. Obrigado por levar o nome do Brasil dessa forma pelo mundo, Guga. "

