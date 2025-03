Em nove anos de Red Bull, Verstappen terá sexta dupla diferente

Com apenas duas corridas pela Red Bull, Liam Lawson deve dar adeus à equipe já na próxima etapa, o GP do Japão. Segundo o "De Telegraaf", a informação será oficializada nesta quarta-feira (26). O time austríaco estuda trocar o neozelandês por Yuki Tsunoda. Promovido da Racing Bulls para substituir Sergio Pérez, o piloto de 23 anos não conseguiu se adaptar ao RB21.

Caso a troca se concretize, Max Verstappen verá mais um companheiro de equipe ser substituído. Desde que entrou na Red Bull em 2016, o tetracampeão mundial já teve cinco parceiros diferentes ao longo de nove temporadas.

Daniel Ricciardo (2016 - 2018)

Max Verstappen teve Daniel Ricciardo como companheiro de equipe em seu primeiro ano na Fórmula 1. Juntos, disputaram 58 corridas pela Red Bull e protagonizaram momentos tensos, como o toque entre ambos no GP do Azerbaijão de 2018.

Após o GP de Mônaco daquele ano, Verstappen se classificou à frente de Ricciardo 11 vezes consecutivas, vencendo confortavelmente a disputa interna na equipe por 15 a 3 e encerrando a temporada com uma vantagem média de 0,131s na classificação.

Pierre Gasly (2019)

Apesar de ter pontuado em nove das 12 provas disputadas, Pierre Gasly foi frequentemente superado por Max Verstappen em todos os aspectos. Enquanto o francês somava apenas 63 pontos até as férias de verão, o holandês já acumulava 181. A parceria durou apenas 12 corridas.

Ao deixar a equipe, em agosto de 2019, Gasly afirmou que a Red Bull priorizava Verstappen e alegou ter recebido menos apoio do que outros pilotos. Ele declarou que, apesar de dar o seu melhor, sentia que “nunca iria caber naquele cockpit”.

Alexander Albon (GP da Bélgica 2019 - 2020)

Após a saída de Gasly, Alexander Albon assumiu o posto de companheiro de Verstappen. Em 2019, o tailandês terminou em oitavo no Mundial de Pilotos, com 92 pontos. Durante suas nove corridas na Red Bull, marcou 76 pontos, enquanto Verstappen somou 97 no mesmo período. Seu desempenho lhe rendeu o prêmio de Novato do Ano na Cerimônia de Premiação da FIA.

Já em 2020, Verstappen superou Albon em 25 classificações e 17 corridas. Sob críticas pelo desempenho, Albon deixou a Red Bull ao final da temporada. Verstappen terminou o campeonato em terceiro, enquanto o tailandês ficou em sétimo.

Sergio Pérez (2021 - 2024)

Max Verstappen e Sergio Pérez disputaram 90 corridas juntos, formando a dupla mais duradoura da história do holandês na Red Bull. O mexicano superou as marcas de Daniel Ricciardo (58 GPs), Alexander Albon (26) e Pierre Gasly (12).

Pérez foi peça-chave na conquista do primeiro título mundial de Max Verstappen, em 2021, ao disputar diretamente com Lewis Hamilton. O mexicano esteve presente nos quatro campeonatos vencidos pelo holandês.

Em sua primeira temporada na equipe, terminou em quarto lugar. Em 2022, subiu para terceiro, em 2023 foi vice-campeão, mas em 2024 caiu para oitavo, sofrendo uma queda de rendimento. Diante dos resultados abaixo do esperado, a Red Bull decidiu que ele não era mais a melhor escolha para seguir ao lado de Verstappen.

Liam Lawson (2025-2025)

O piloto neozelandês teve apenas duas corridas ao lado de Max Verstappen. No GP da Austrália, Lawson bateu e abandonou. Já no GP da China, finalizou com um amargo 16º. Desde o GP da Austrália, os dirigentes da Red Bull já consideravam a demissão. Agora, o caminho está aberto para o japonês Yuki Tsunoda, com apoio da Honda.

Como está a Red Bull no Mundial de Construtores de 2025?

A Red Bull ocupa a terceira colocação no Mundial de Construtores, com todos os pontos conquistados até o momento por Max Verstappen. O próximo compromisso da equipe será o GP do Japão, em abril.