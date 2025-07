A grande história do GP da Inglaterra de Fórmula 1, realizado neste último domingo (6), foi o primeiro pódio da carreira de Nico Hülkenberg, que veio depois de 239 corridas e em uma temporada improvável, já que está pilotando pela Sauber. A surpresa, porém, não ficou limitada apenas aos fãs, como explicou o espantado Charles Leclerc.

Correndo em 14º e distante dos pontos, Leclerc não tinha muito o que fazer na reta final da prova e confessou que ficou de olho nos telões para acompanhar a chegada. Quando viu uma Sauber em terceiro, se espantou.

Leclerc ficou confuso: 'Hulk ou Gabriel?'

De início, não soube dizer se era Hülkenberg ou Gabriel Bortoleto. Porém, quando soube que era o alemão, fez questão de parabenizá-lo pela performance e por, enfim, conquistar um pódio depois de 15 anos desde a estreia na categoria.

— Eu estava tentando ver se era Gabriel ou Nico. Eu estava sozinho, praticamente em último, então tive o luxo de poder olhar para os telões nas duas ou três últimas voltas. Quando vi o carro verde, pensei: ‘o que diabos está acontecendo ali?’. E era Nico. Então, parabéns para ele. Deve ter feito uma corrida incrível —disse Leclerc depois da prova.

Com o 14º lugar em Silverstone, Leclerc segue com 119 pontos somados e está em quinto no Mundial de Pilotos. Já Hülkenberg chegou à marca de 37 tentos com o pódio na Inglaterra e saltou para a nona colocação.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.