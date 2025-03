Lando Norris, que terminou em segundo lugar no GP da China, viu sua posição ficar por um fio na parte final da prova. O inglês enfrentou um problema nos freios e quase foi ultrapassado por George Russell na última volta, correndo o risco de sequer terminar a corrida.

Após a prova no Circuito Internacional de Xangai, Norris demonstrou alívio por ter conseguido se manter em segundo lugar e afirmou que, dentro do carro, não sabia o que fazer:

— As últimas quatro, cinco, seis voltas foram horríveis. Eu não recomendo! É como dar uma volta em uma rotatória sem freio. Não foi legal, e acho que nem sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Tive sorte de encerrar a corrida. George estava só um segundo atrás no fim. É o maior pesadelo de um piloto, nossos freios falhando. É a pior sensação quando você pisa no freio e nada acontece, e seu pé vai ao chão — afirmou o britânico.

Já no final da prova, Norris começou a reclamar dos freios. Na volta 48 de 56, o piloto da McLaren disse ao engenheiro de corrida, Will Joseph, que o pedal do freio estava “muito mais longo que o normal”.

Em seguida, na volta 52, Joseph pediu para o inglês evitar frear forte nas curvas, já que a situação estava bastante complicada. Naquele momento, Lando Norris estava três segundos atrás do líder, Oscar Piastri, e oito à frente de George Russell.

— É melhor terminar em segundo do que não terminar a corrida. Sem frear forte — sugeriu Will Joseph.

Lando Norris no GP da China, em Xangai (Foto: Jade Gao / AFP)

Joseph passou mais uma instrução para Norris pelo rádio a duas voltas do fim, indicando que a situação dos freios estava “crítica”. O britânico passou a tirar o pé e a fazer curvas visivelmente mais lentas que o normal. Com isso, perdeu cerca de 6,5 segundos e terminou a apenas 1,3s de Russell.

Norris admitiu a sorte que teve:

— Tive apenas o suficiente para terminar, mas uma ou duas voltas a mais e acho que não teria concluído a prova — finalizou.

Situação da equipe de Lando Norris no campeonato

A McLaren está na liderança do Campeonato de Construtores com 78 pontos. A segunda colocação de Lando Norris foi fundamental para a equipe na briga pelo título.

Agora, Norris e a McLaren voltam às pistas no GP do Japão, em Suzuka. A corrida acontece no dia 6 de abril.