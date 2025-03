Ferrari critica F1 e esclarece inversão de posições na China: ‘Hamilton que pediu’

A Ferrari esclareceu uma das polêmicas em que esteve envolvida durante o fim de semana do GP da China de Fórmula 1. Após ter os dois pilotos desclassificados por irregularidades técnicas, o chefe Frédéric Vasseur foi questionado sobre o pedido de inversão de posições entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante a corrida no domingo. O dirigente, no entanto, criticou a direção de imagens da categoria por não mostrar a história completa e disse que, na verdade, a sugestão partiu do heptacampeão.

Companheiros da Ferrari, Hamilton e Leclerc ultrapassaram Max Verstappen na largada e subiram para quarto e quinto, respectivamente, no GP da China. Charles, que teve parte da asa dianteira danificada após tocar em Lewis no início da corrida, seguia o #44 perto, mas não conseguia efetuar a ultrapassagem. Por isso, o terceiro colocado George Russell abria distância.

Na altura da volta 21, os pilotos inverteram as posições após uma chamada de rádio da Ferrari. Com o caminho livre, Leclerc imprimiu um ritmo mais forte e rapidamente abriu distância em relação a Hamilton. Vale destacar que, apesar da troca, o monegasco cruzou a linha de chegada em quinto, atrás de Verstappen.

Por se tratar apenas da segunda corrida do ano, a decisão da Ferrari de inverter as posições, entre Hamilton e Leclerc, causou polêmica e foi tema de debate. No entanto, o chefe Frédéric Vasseur disse que a iniciativa partiu do heptacampeão mundial, e não da equipe.

- Na verdade, não, a chamada veio de Lewis. Ele pediu para trocar as posições, mas para fazer um espetáculo e criar confusão em torno da situação, eles só mostraram a segunda parte do rádio. Vou conversar com eles, vocês têm de ouvir a história completa - disse o chefe da Ferrari, que completou:

- Lewis propôs a mudança e então aumentou o ritmo e trocou de posição com Charles, e não tem problema nisso. Estou acostumado desde o começo da temporada que sempre que dizemos branco, muitas pessoas entendem preto. Então quando dizemos rosa, ouvem cinza, mas é o que é e não vou discutir por isso. Lewis propôs a troca de posição e tenho certeza que vou receber muitas perguntas sobre isso, mas é uma piada.

Companheiros da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton durante o GP da China para a F1 2025 (Foto: JADE GAO / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Para repetir o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.