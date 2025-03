Liam Lawson é demitido da Red Bull e Tsunoda assume, diz jornal

O piloto neozelandês Liam Lawson foi demitido da Red Bull. A informação é do "De Telegraaf". O jornal revelou que um anúncio oficial será feito em breve. O japonês Yuki Tsunoda assume a vaga no Grande Prêmio do Japão, no dia 4 de abril.

Segundo o jornal, houve uma reunião de cúpula da Red Bull em Dubai, nos Emirados Árabes, nesta terça-feira (25). A Honda, fornecedora de motores da equipe, estaria envolvida no acordo. A Honda é patrocinadora de Yuki Tsunoda.

Liam Lawson não é mais piloto titular da Red Bull (Foto: AFP)

Liam Lawson teve uma passagem rápida pela Red Bull, participando de apenas duas corridas. No GP da Austrália, o piloto bateu e abandonou. Já no GP da China, Lawson terminou em 16º lugar.

