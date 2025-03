As dificuldades constantes de Liam Lawson com o RB21 nos primeiros compromissos da Fórmula 1 em 2025 testam a paciência da Red Bull, que já pensa em substituir o companheiro de Max Verstappen. O holandês, inclusive, até destacou que o neozelandês estaria melhor atualmente se estivesse na Racing Bulls, algo que Christian Horner reforçou.

continua após a publicidade

O chefe da Red Bull afirmou que o carro da equipe secundária é “mais estável” e, consequentemente, mais fácil de se adaptar. Apesar disso, também destacou que há uma diferença nítida no ritmo de corrida das duas esquadras.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Lando Norris afirma que correu risco de não terminar o GP da China: ‘Tive sorte’

De qualquer forma, Horner disse que seria mais fácil para Lawson encontrar o limite do carro da Racing Bulls do que da Red Bull neste momento.

continua após a publicidade

— Acho que o carro da Racing Bulls é mais estável. É provavelmente um pouco mais estável na entrada, sai mais de frente e, portanto, é mais fácil de se adaptar. Mas podemos ver a diferença de ritmo nos carros em um stint mais longo hoje — disse o dirigente da Red Bull.

— Em termos de encontrar o limite em um carro que tem um entendimento inerente, ele sempre vai achar mais fácil do que em um carro que é um pouco mais nervoso — continuou.

continua após a publicidade

Após afundar no pelotão de baixo no GP da Austrália, se acidentar na parte final da corrida e abandonar, Lawson terminou o GP da China em 12º após três desclassificações e uma punição acontecerem à frente. Somando isso às fracas classificações, a ameaça de uma demissão antes mesmo da próxima rodada, no Japão, é real.

➡️ Piastri afirma ser ‘muito cedo’ para pensar em título da F1 2025 e foca em ‘maximizar’ a McLaren

Liam Lawson após a corrida do GP da China, em Xangai (Foto: GREG BAKER / AFP)

➡️ Alonso elogia Bortoleto: ‘Melhor da nova geração’

Ainda assim, o chefe da Red Bull reforçou que precisa cuidar do piloto e apoiá-lo para garantir conseguir entregar o que pode fazer.

— Ele é um jovem. Temos o dever de cuidar dele e vamos fazer o melhor que pudermos para apoiá-lo. Liam ainda é muito capaz, sabemos disso, só que não estamos vendo isso. Por algum motivo, não estamos vendo ele conseguir entregar isso no momento — concluiu Horner.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 4 e 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.