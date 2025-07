A Cadillac confirmou que Mick Schumacher está, de fato, entre os nomes avaliados para integrar a dupla de pilotos da equipe na estreia da marca na Fórmula 1, em 2026. O interesse no alemão, que é filho do sete vezes campeão mundial Michael Schumacher, havia sido revelado em maio, e agora a própria equipe informou que ele participou de testes recentes e foi elogiado pelo desempenho.

— Mick é fantástico. Um cara muito legal, gosto muito dele. Ele ainda é jovem — não muito jovem, considerando que nasceu em 1999 —, mas já tem experiência na F1. Claro, já faz um tempo, mas ele se mantém atualizado — disse Graeme Lowdon, chefe da Cadillac, à emissora alemã Sky.

— Tive a chance de conhecê-lo, e ele já fez alguns testes para nós, o que mostra o quão a sério ele leva o projeto. Gostamos muito dele. Ele não é um estranho na equipe, sabe onde estamos e é, claramente, um dos pilotos da lista. No entanto, a lista é longa — completou o dirigente.

Início atribulado na Fórmula 1

Schumacher estreou na Fórmula 1 em 2021 pela Haas e fez duas temporadas junto da equipe. No primeiro ano, teve o pior carro do grid e era incapaz de brigar por pontos. Já em 2022, com um equipamento um pouco mais competitivo, colecionou acidentes e terminou no top-10 em apenas duas oportunidades. No fim, acabou demitido e, desde então, busca retornar ao grid.

Mick esteve na festa de lançamento da equipe em durante o fim de semana do GP de Miami e se reuniu com os dirigentes da equipe. Embora falte menos de um ano para o início da temporada 2025, a Cadillac já informou que não tem pressa para escolher os pilotos, mas disse que está “comprometida” em contar com ao menos um americano.

Outros nomes que buscam fazer parte do projeto estadunidense são Colton Herta, Felipe Drugovich, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, mas a equipe americana também pode ser um bom ponto de partida na F1 para um piloto vindo das categorias de base. A decisão sairá nos próximos meses.

— Veremos alguma movimentação em breve. Espero que os fãs nos perdoem, porque estamos focados no carro neste momento. Afinal, sem carro, não há pilotos — concluiu Lowdon.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.