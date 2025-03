Ferrari vê McLaren à frente, mas prega otimismo: ‘Não é o fim’

A Ferrari e a McLaren brigaram pelo Mundial de Construtores até a última corrida de 2024, mas começaram em 2025 em patamares completamente diferentes. Enquanto o time papaia se apresenta como força a ser batida e venceu as duas primeiras corridas, a escuderia italiana enfrenta problemas para entender a SF-25 e teve os dois pilotos desclassificados do GP da China. Mas Frédéric Vasseur, chefe do time de Maranello, afastou o pessimismo e disse que muita coisa ainda pode acontecer no campeonato.

A McLaren despontou como força a ser batida na F1 ainda no ano passado, a partir do GP de Miami. Desde então, o time acumulou bons resultados e brigou até o fim pelo Mundial de Construtores, levando a melhor sobre a Ferrari. Em 2025, o time papaia se manteve em alta e venceu o GP da Austrália com Lando Norris e viu Oscar Piastri liderar a 50ª dobradinha da história da equipe na China.

A Ferrari, por outro lado, teve problemas de ritmo e de estratégia e ficou apenas no oitavo e no nono lugar com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente, em Melbourne. Na China, ainda que tenha vencido a sprint com o heptacampeão, terminou a corrida principal com o monegasco em quinto e o britânico logo atrás. Porém, foi desclassificada horas mais tarde por irregularidades técnicas.

Frédéric Vasseur vê McLaren na frente

E o chefe da Ferrari não nega que a McLaren está um passo à frente das rivais em 2025. No entanto, descartou a possibilidade de desistir da disputa e lembrou que, em 2024, a Red Bull tinha um ritmo muito superior que o da concorrência, mas ainda assim foi superada no fim do campeonato.

— Acho que a diferença com a McLaren é a mesma que tivemos com a Red Bull no ano passado, quando eles fizeram 1-2 nas duas primeiras corridas. Se voltássemos à coletiva de imprensa da segunda corrida do ano passado, você provavelmente me perguntaria: ‘Você acha que eles serão campeões em junho?’ — disse Vasseur, que finalizou:

— É por isso que temos de encarar isso com uma pitada de ceticismo. Eles estão em boa forma, estão indo bem, o ritmo é forte, isso é claro. E acho que eles estão um passo à frente, mas não é o fim do campeonato.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.