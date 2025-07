Erro em sistema leva Wimbledon a mudar tecnologia; entenda

O "All England Lawn Tennis Club" (AELTC), organizador do torneio Grand Slam de Wimbledon, modificou o funcionamento do sistema "Hawk-Eye" ("Olho de Falcão") após um erro técnico prejudicar a tenista russa Anastasia Pavlyuchenkova. A decisão foi anunciada nesta terça (8), depois que um operador desligou acidentalmente a tecnologia que determina se a bola cai dentro ou fora da quadra durante partida realizada no domingo (6).

A falha ocorreu no jogo entre Pavlyuchenkova e a britânica Sonay Kartal, válido pelas oitavas de final do Grand Slam londrino. O AELTC emitiu um pedido formal de desculpas e informou que removeu completamente a possibilidade de desativação manual do sistema de rastreamento para evitar que situações semelhantes se repitam.

Como foram o lance e o erro do sistema

O lance controverso aconteceu quando o primeiro set estava empatado em 4 a 4. Pavlyuchenkova estava prestes a fechar o game quando Kartal enviou a bola para fora. Como o sistema estava desligado, o árbitro Nico Helwerth determinou que o ponto fosse disputado novamente, resultando em quebra de serviço contra a russa.

Em comunicado enviado à BBC, o AELTC explicou que a falha aconteceu por erro humano. A organização também defendeu a atuação do árbitro Helwerth, afirmando que ele não estava ciente do desligamento do sistema eletrônico.

Apesar do incidente, Pavlyuchenkova conseguiu se recuperar e vencer a partida por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4. A tenista russa expressou sua frustração com o ocorrido:

— Precisamos de um sistema melhor, como o futebol tem com o VAR. Era um ponto claro. Ficar com essa dúvida poderia ter me prejudicado pelo restante do jogo. Estávamos as duas esperando uma definição, e só mandaram repetir.

O AELTC também revelou que outras duas marcações não foram registradas pela tecnologia durante o mesmo game, mas nesses casos o juiz interveio e sinalizou bola fora.

A entidade mencionou que poderá reavaliar o funcionamento completo da tecnologia após o término da atual edição do torneio, considerando que a implementação do sistema já havia gerado controvérsia por eliminar os tradicionais juízes de linha.