Aos 22 anos, brasileira se consolida no tiro com arco e disputa Mundial

A brasileira de 22 anos Ana Luiza Caetano apresentou bons resultados nas competições de tiro com arco em 2025 e vai disputar a etapa em Madri da Copa do Mundo, na Espanha. A atleta participou de 25 competições internacionais na carreira e, pela primeira vez, tem a oportunidade de disputar uma competição que a coloca ao lado dos grandes nomes da modalidade.

— O nono lugar nas Olimpíadas de Paris foi um divisor de águas na minha carreira. Decidi investir ainda mais no tiro com arco, disputar os principais campeonatos e ter a chance de enfrentar as melhores do mundo com mais frequência. Acho que só assim poderei seguir crescendo, aprimorando minha técnica e alcançando bons resultados — disse a arqueira, natural de Maricá (RJ).

Ana Luiza iniciou 2025 em 42º lugar no ranking mundial e ocupa atualmente a 25ª colocação. A ascensão se deve principalmente ao quarto lugar alcançado no Vegas Shoot, maior competição indoor do mundo, no início de março.

A arqueira também somou pontos nas três etapas anteriores da Copa do Mundo: Flórida (Estados Unidos), Xangai (China) e Antalya (Turquia). Apesar da evolução na lista da World Archery, o foco da atleta neste momento é outro: a adaptação a uma nova técnica de tiro, que vem sendo testada nos últimos meses.

— Esta é uma mudança que não acontece de uma hora para a outra. Passei boa parte da minha carreira atirando de um jeito e decidi fazer ajustes para este ciclo olímpico. Não sei ao certo quando estarei 100% adaptada, mas o tiro com arco é um esporte de repetição. Então, preciso atirar cada vez mais para chegar o mais próximo do ideal — afirmou.

Ana Luiza Caetano durante competição de tiro com arco (Foto: Divulgação/World Archery)

Outros brasileiros na Copa do Mundo de tiro com arco

Em Madri, Ana Luiza terá a companhia de outros cinco arqueiros brasileiros: Ane Marcelle e Isabelle Estevez no feminino; Marcus D’Almeida, Matheus Ely e Matheus Gomes no masculino. A fase qualificatória e os primeiros combates eliminatórios da Copa do Mundo acontecem no estádio Vallehermoso, enquanto as finais estão programadas para a Ponte do Rei.