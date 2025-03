Com atuação de gala, Piastri vence GP da China; Bortoleto é 17º

Oscar Piastri venceu o GP da China, no Circuito Internacional de Xangai, na madrugada deste domingo (23). O australiano, que vinha fazendo uma atuação de gala desde a classificação, segurou o ritmo e não teve dificuldades para vencer a corrida. Completando a dobradinha da McLaren, Lando Norris ficou com a segunda colocação, enquanto George Russell fechou o pódio em terceiro.

Diferentemente do "momento dourado" da McLaren, a equipe de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg não teve um bom final de semana. O brasileiro superou o alemão e terminou a corrida em 17º, enquanto o companheiro de equipe ficou com a 18ª posição.

Como foi a corrida do GP da China?

Oscar Piastri manteve o bom ritmo para vencer o GP da China (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Largada

Oscar Piastri manteve a liderança, enquanto Lando Norris atacou George Russell e assumiu a segunda posição. Lewis Hamilton e Charles Leclerc ultrapassaram Max Verstappen, fazendo o holandês cair para sexto. O britânico da Ferrari pressionou seu ex-companheiro de equipe, o compatriota da Mercedes.

Gabriel Bortoleto enfrentou um problema e caiu para a última posição, sendo forçado a ir aos boxes para trocar para pneus duros. O brasileiro rodou sozinho na primeira volta. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, teve uma largada ruim e perdeu três posições. A bandeira amarela foi ativada, mas logo em seguida acionaram a bandeira verde.

'Não tenho freios, sem freios!'

Enquanto Piastri liderava na terceira volta, com 1s1 de vantagem sobre Norris, Gasly relatou pelo rádio que os freios do carro de Alonso estavam pegando fogo. Em seguida, o francês assumiu a 12ª posição do espanhol. No rádio, Fernando afirmou que não conseguia frear, pois os freios haviam falhado. O piloto da Aston Martin conseguiu levar o carro até os boxes, mas foi forçado a abandonar a corrida.

Mesmo com a asa dianteira danificada, Leclerc manteve um bom ritmo na pista. O monegasco tentou se aproximar de Hamilton para atacar o companheiro de equipe, mas não conseguiu concretizar a manobra. Chamado para os boxes, o heptacampeão, que ocupava a quarta posição, retornou à pista em décimo, duas posições à frente de Verstappen.

Piastri também entrou nos boxes, mas perdeu um tempo valioso devido a uma parada ruim de 3s8. Enquanto isso, Ocon e Antonelli disputavam a 12ª posição. O francês levou o carro até a grama, levantou poeira e executou uma boa manobra para ultrapassar o italiano. Leclerc foi para os boxes, mas optou por não trocar a asa dianteira.

Norris x Russell

Após a parada, Norris retornou à pista atrás de Russell. Determinado, o inglês partiu para o ataque e conseguiu recuperar a posição sobre o britânico, reassumindo a terceira colocação. Enquanto isso, Albon ocupava a segunda posição, e Piastri seguia na liderança da prova.

Hamilton e Leclerc ultrapassaram Sainz, conquistando a posição do espanhol. A disputa do monegasco pela colocação do inglês continuava intensa. Logo em seguida, a Ferrari solicitou a troca de posições entre Hamilton e Leclerc, e o britânico atendeu às ordens da equipe. Enquanto isso, Norris superou Albon e assumiu a segunda posição. Russell também ultrapassou o tailandês, que caiu para o terceiro lugar.

Hulkenberg realizou sua parada nos boxes, permitindo que Bortoleto ganhasse a posição do companheiro de equipe, subindo para a 18ª colocação. Apesar da asa dianteira danificada, Leclerc abriu 2s2 para Hamilton e começou a diminuir a diferença para Russell. Pela sétima posição, Bearman tentou ultrapassar Stroll, mas o canadense conseguiu segurar sua colocação.

Leclerc derrapou em uma curva e quase perdeu o controle da Ferrari, comprometendo ligeiramente seu tempo de volta. Enquanto isso, Bortoleto entrou nos boxes para colocar mais um jogo de pneus duros. Mesmo ocupando a última colocação, o brasileiro registrou a melhor volta da prova, marcando 1m35s874.

'Ciao'

Bearman fez uma ultrapassagem sobre Lawson, que começou mal a temporada de 2025. Oliver deu um “X” no neozelandês e ainda provocou no rádio: “Ciao”, que significa “Oi” em italiano. Logo em seguida, o novato da Haas foi para cima de Doohan e assumiu a 14ª posição.

No topo da tabela, Piastri voltou a ampliar a distância para Norris. O australiano e o britânico estavam separados por 3s6. Bearman, que fez uma boa atuação nesta prova, ultrapassou Sainz e repetiu a provocação: “Ciao”. O piloto da Haas ocupou a 11ª colocação.

Verstappen estava diminuindo a diferença para Hamilton. A expectativa era de uma disputa pela quinta posição em duas voltas, mas o heptacampeão entrou nos boxes e colocou mais um jogo de pneus duros.

O “Ciao” virou “Au revoir”

Bearman atacou Gasly e conseguiu superar o francês, mas, em vez de “Ciao”, desta vez teve “Au revoir”.

Na volta 43, Hamilton fez a volta mais rápida da prova. O britânico ocupava a sexta colocação, 18 segundos atrás de Verstappen. Bortoleto começou a diminuir a diferença para Hulkenberg no fundo do grid. A vantagem do alemão, que chegou a ser de 10 segundos, caiu para 3s8. O brasileiro encostou no companheiro de equipe, mas recebeu a orientação para não forçar muito os pneus.

Enquanto isso, Piastri, que liderou toda a corrida, administrava bem sua vantagem e mantinha 4s5 de diferença para Norris.

Bortoleto ultrapassa Hulkenberg

Após receber a permissão da equipe, Bortoleto ultrapassou Hulkenberg e subiu para a 18ª posição. O brasileiro estava significativamente mais rápido que o companheiro e conseguiu convencer a equipe a autorizar a ultrapassagem. Com a asa de Tsunoda quebrada, o piloto teve que ir para os boxes, o que fez Gabriel subir para a 17ª posição.

Ao forçar Tsunoda para fora da pista, Doohan recebeu 10 segundos de penalidade da direção de prova.

Verstappen X Leclerc

Verstappen ficou colado em Leclerc, com apenas 0s4 de distância entre eles. Max foi por fora e conseguiu a ultrapassagem sobre o monegasco. O tetracampeão subiu para a quarta posição. Charles tentou responder e quase tocou no carro da Red Bull, mas o #1 abriu pouco menos de um segundo, sem dar chances ao #16 da Ferrari.

Oscar Piastri vence o GP da China

Oscar Piastri segurou o ritmo e não teve dificuldades para vencer a prova. O australiano conquistou sua terceira vitória na carreira. Lando Norris e George Russell completaram o pódio.

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

A Fórmula 1 dá uma pausa de uma semana e volta entre os dias 4 e 6 de abril, durante o GP do Japão, em Suzuka.