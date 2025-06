Caio Bonfim conquista prata e chega a cinco pódios no circuito mundial

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, o brasileiro Caio Bonfim segue conquistando resultados importantes no Circuito Mundial de Marcha Atlética. Neste domingo (1), ele ficou com a prata no Grande Prêmio Internacional Madri Marcha, na Espanha, e manteve a liderança do ranking internacional.

continua após a publicidade

➡️Medalhista olímpico ensina modalidade para jogadores do RB Leipzig; vídeo

Com tempo de 38m55s para completar o percurso de 10km, o brasileiro ficou apenas cinco segundos atrás do japonês Yamanishi Toshikazu, bicampeão mundial, que foi campeão com 38min50s. O mexicano Ricardo Ortiz completou o pódio, com 38min59s.

Retrospecto da temporada

A etapa de Madri foi a sexta disputada por Caio Bonfim na atual temporada do Circuito Mundial de Marcha Atlética, e o brasileiro segue em busca do tricampeonato, após os títulos em 2023 e 2024. Neste momento, ele ocupa a segunda colocação na disputa, com 3.796 pontos, atrás apenas do canadense Evan Dunfee, que soma 3.881.

continua após a publicidade

Em seis provas disputadas em 2025, Caio Bonfim ficou fora do pódio apenas uma vez, com a sexta colocação na etapa de Taicang, na China, em março. Nas outras provas, ele soma até o momento duas medalhas de ouro, conquistadas no Brasil e em Portugal, em março e abril, duas pratas, nas etapas da Polônia e Espanha, em maio e junho, e um bronze na estreia da temporada, em fevereiro, no Japão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasileiro é o atual vice-campeão olímpico (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

Mundial de Atletismo

O principal objetivo de 2025 para Caio Bonfim é o Mundial de Atletismo, que acontece em Tóquio, no Japão, entre os dias 13 e 21 de setembro. O marchador paulista soma duas medalhas no evento, conquistadas em 2017 e 2023 e, caso suba ao pódio nesta edição, será o primeiro brasileiro a conseguir três medalhas individuais na história da competição.