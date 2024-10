Definida a grande final do Paulista de Basquete; veja data dos confrontos

Franca Basquete comemorando vitória na semifinal (Fotos: Marcos Limonti / SFB)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 04/10/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A grande final do Paulista de Basquete está definida. O São José vai encarar o Franca, que passou pelo Paulistano por 2 a 1 na série. O primeiro jogo acontece na próxima segunda-feira (7), às 20h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Já o segundo confronto será no Ginásio Pedrocão, em Franca, na quarta-feira (9), às 20h. Se precisar, o terceiro e decisivo duelo está marcado para quinta-feira (10), às 20h, novamente no Pedrocão.

Cabe lembrar que as equipes se enfrentaram na fase de classificação do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Franca levou a melhor e venceu o São José por 77 a 65.

São José e Franca pelo NBB 2023/24 (Foto: Marcos Limonti/SFB)

Como chegam as equipes para a Final do Paulista de Basquete

São José

A equipe está de volta à decisão após nove anos ausente. Para chegar na final, o time joseense passou por Pinheiros, nas quartas, e São Paulo, na semi. Ao total, são oito triunfos consecutivo. Na última vez que disputou a final, o São José venceu o Mogi.

Franca

Já os francanos fizeram uma campanha irretocável até aqui. Líder da primeira fase, a equipe passou por Osasco, nas quartas, e Paulistano, nas semifinais. A última vez que o Franca esteve na decisão foi há duas temporadas, quando venceu o São Paulo.

Após a final do Paulista de Basquete, as duas equipes também devem se enfrentar no Novo Basquete Brasil. A competição começa no dia 12 de outubro e conta com 18 participantes. O atual vencedor é justamente o Franca, que venceu o Flamengo na final 2023/24.