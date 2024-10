Torneio de Abertura do NBB tem semifinais definidas; veja confrontos

Vasco e Minas em ação no torneio (Foto: Matheus Maranhão / LNB)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 02/10/2024 - 18:43 • Brasília (DF)

As semifinais do Torneio de Abertura do NBB estão definidas. Na última terça-feira (1), o Vasco bateu o Minas por 92 a 90 e garantiu a vaga. Além do Cruzmaltino, o próprio time minas-tenista, Flamengo e Brasília seguem vivos na luta pelo título da competição.

➡️ NBB: Marquinhos exalta apoio da torcida do Vasco e projeta nova temporada: ‘Equilíbrio muito grande’

O time da capital federal venceu o Botafogo por 83 a 73 e avançou, se juntando ao FlaBasquete, que já estava classificado para as semis. Além disso, o Minas, mesmo com o revés também já tinha um lugar assegurado. Caxias do Sul e Botafogo, no entanto, foram eliminados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dessa forma, Flamengo vai encarar o Minas, enquanto o Vasco duela contra o Brasília por uma vaga na final do Torneio de Abertura. Os jogos acontecem nesta quinta-feira (3) e a grande decisão na sexta-feira (4).

Precisando da vitória para garantir a liderança, o Vasco viu os mineiros largarem na frente, mas logo conseguiu recuperar o prejuízo. O jogo foi para o intervalo com vitória parcial do Cruzmaltino por 48 a 45. No segundo tempo, o Vasco teve um ímpeto mais forte e chegou a abrir dez pontos de vantagem: 73 a 63. No último quarto, o Minas esboçou uma reação, mas não conseguiu a vitória que lhe daria a primeira posição da chave.

(Foto: Matheus Maranhão / LNB)

Já Brasília e Botafogo disputavam o segundo lugar. Os donos da casa foram melhores durante o duelo inteiro e, logo no começo, abriu 21 a 11 no marcador. A vantagem se manteve na margem dos dez pontos durante todo o duelo e no final o time candango levou a melhor ao vencer por 83 a 73.

A temporada 2024/25 do NBB começa no dia 12 de outubro. O Torneio de Abertura do NBB tem a ideia de ajudar as equipes, que não são paulistas (único estado a ter um estadual profissional), a entrarem em forma antes da competição.