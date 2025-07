Sabalenka supera alemã e garante vaga na semifinal de Wimbledon

Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu a alemã Laura Siegemund por 4-6, 6-2, 6-4 nas quartas de final de Wimbledon. A partida aconteceu nesta terça-feira (8) na quadra central do torneio britânico e Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu a alemã Laura Siegemund por 4-6, 6-2, 6-4 nas quartas de final de Wimbledon. A partida aconteceu nesta terça-feira (8) na quadra central do torneio britânico e durou 2 horas e 46 minutos. A tenista bielorrussa precisou se recuperar após perder o primeiro set para a adversária de 37 anos, atual número 104 do ranking mundial. A adversária nas semifinais sai do duelo entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a estadunidense Amanda Anisimova.

continua após a publicidade

➡️ Rodrigo Santoro tieta Alcaraz e ídolos do tênis e cumpre ‘ritual’ em Wimbledon

A vitória não veio com facilidade para Sabalenka. Siegemund, que se tornou a tenista mais velha a alcançar as quartas de final de Wimbledon pela primeira vez na "Era Aberta", neutralizou a potência característica da número 1 do mundo durante grande parte do confronto. Ela fazia dupla com a brasileira Boa Haddad, mas desistiu da categoria ao se classificar para as quartas de final.

Como foi a partida

No primeiro set, a estratégia da alemã funcionou perfeitamente. Ela conseguiu tirar toda a velocidade dos golpes de Sabalenka e venceu por 6/4. A bielorrussa, que não perdia para uma jogadora fora do top 100 em um Grand Slam há três anos, precisou se adaptar ao jogo inteligente da adversária.

continua após a publicidade

O segundo set, apesar do placar de 6/2 favorável à Sabalenka, foi bastante disputado e durou 54 minutos. A número 1 do mundo finalmente encontrou soluções para o jogo da alemã e empatou a partida.

No set decisivo, Sabalenka manteve o controle e fechou em 6/4. A bielorrussa conseguiu seu único ace apenas nos momentos finais do confronto, selando sua classificação para a semifinal do torneio.

continua após a publicidade

Siegemund havia demonstrado seu potencial ao eliminar a campeã do Australian Open, Madison Keys, na terceira rodada. A alemã tem apenas uma quartas de final de Grand Slam em simples na carreira, em Roland Garros há cinco anos, além de três títulos de Grand Slam em duplas.

— Depois do primeiro set, eu olhei para o meu box pensando: 'reservem as passagens - estamos prestes a deixar este lugar lindo' — disse Sabalenka após a vitória. — Ela jogou um torneio incrível. Ela joga de forma muito inteligente. Ela faz todos trabalharem por cada ponto. Seja você uma jogadora de golpes potentes ou não, você tem que trabalhar, correr e merecer a vitória. Eu não queria que ela visse que eu estava irritada, mesmo que eu estivesse um pouco. Não queria dar essa energia para ela — completou a número 1 do mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sobre a continuidade no torneio, Sabalenka afirmou:

— A segunda semana de um Grand Slam é difícil, mas também bonita. Significa que você está alcançando seus objetivos.

Com esta vitória, Sabalenka está a duas partidas de conquistar o título em Wimbledon. A atual campeã do US Open continuará sua campanha nas semifinais do torneio britânico.