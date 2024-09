Flamengo tem primeiros adversários definidos para torneio de abertura do NBB

Gabriel Jaú é uma das referências do basquete do Flamengo (Foto: Paula Reis/CRF)







Publicada em 26/09/2024 - 15:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Após pré-temporada na Espanha, o Flamengo terá uma série de preparação para a disputa da temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB). O time Rubro-Negro é um dos seis times que vai disputar o Torneio de Abertura, com início neste domingo (29).

Além do Flamengo, o torneio do NBB terá Brasília, Botafogo, Minas, Vasco e Caxias do Sul. Todos os jogos acontecem no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. Serão dois grupos com três equipes em cada.

A chave A tem Flamengo, Brasília e Botafogo. Já Caxias do Sul, Minas e Vasco compõem o grupo B. Os dois primeiros avançam para as semifinais. Os lanternas de cada grupo duelam para definir o quinto colocado.

A estreia do Rubro-Negro acontece neste domingo (29), às 11h (horário de Brasília), frente ao Brasília. O segundo compromisso Flamengo ocorre na segunda-feira (30), às 19h45, contra o Botafogo. Os duelos da semi estão marcados para quinta-feira (3), enquanto a grande final tem previsão para acontecer na sexta-feira (4).

Flamengo participará do Torneio de Abertura do NBB 2024/25 (Foto: Divulgação/FIBA)

O Torneio de Abertura do NBB tem a proposta de dar um maior preparo para as equipes participantes que não são do estado de São Paulo — o único a possuir um estadual com caráter profissional. Dessa forma, para não ficar atrás de equipes que já estão em atividade, os seis participantes se reuniram para organizar esse campeonato amistoso.

O Flamengo fará sua estreia no NBB 2024/25, no dia 12 de outubro, contra o Vasco. A partida acontecerá no Tijuca Tênis Clube, a partir das 17h, no horário de Brasília.