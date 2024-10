Brasileira é eleita para time de melhores calouras do ano da WNBA

Kamilla Cardoso em quadra durante sua primeira temporada na WNBA, pelo Chicago Sky (Foto: Jeff Haynes/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 13:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Kamilla Cardoso foi escolhida para integrar a seleção de melhores calouras da temporada de 2024 da WNBA. A pivô do Chicago Sky teve uma média de 9,8 pontos e 7,9 rebotes por jogo em 32 partidas pela franquia. Um dos destaques da equipe, a jogadora chegou a 22 pontos — seu recorde na carreira — na partida contra o Minnesota Lynx, em setembro.

➡️ Bronny James vai jogar na NBA ou G League? Jornalista revela planos dos Lakers

Outros nomes como Angel Reese (rival de Kamilla no colegial e atualmente, colega de time) e o fenômeno do Indiana Fever, Caitlin Clark. Rickea Jackson, do Los Angeles Sparks, e Leonie Fiebich, do New York Liberty, completaram a seleção das calouras do melhor basquete do mundo.

➡️ Veja os principais destaques do Media Day da NBA

Kamilla Cardoso corre em quadra pelo Chicago Sky, da WNBA (Foto: Divulgação/Chicago Sky)

A mineira de 2,01 m teve um ano de estreia brilhante pela maior liga de basquete feminino do mundo. Mesmo não chegando aos playoffs com o Chicago Sky, Kamilla se tornou a brasileira com mais duplos-duplos em uma única temporada (7), em setembro.

➡️ Bronny James revela como vai chamar LeBron James durante jogos da NBA

Kamilla, de 23 anos, foi a terceira escolha do Draft deste ano, após defender a Universidade da Carolina do Sul, atual campeã da NCAA feminina.