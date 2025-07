Sinner cancela treinamento e vira preocupação em Wimbledon

Número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner virou preocupação em Wimbledon. Após sentir um problema no cotovelo durante o jogo contra Grigor Dimitrov, ele passou por ressonância magnética nesta terça-feira (8) e cancelou os treinamentos previstos para o dia. Os resultados dos exames ainda não foram divulgados.

continua após a publicidade

➡️Erro em sistema leva Wimbledon a mudar tecnologia; entenda

A partida entre Sinner e Dimitrov, na última segunda-feira (7), foi marcada por lesões. O búlgaro liderava o jogo por 2 sets a 0 quando sentiu uma lesão no músculo do peitoral e abandonou o jogo, deixando a quadra aplaudido pelo público presente. Antes disso, no segundo set, o italiano havia sofrido uma queda que provocou a lesão no cotovelo, precisando receber atendimento médico no local.

- Foi uma queda infeliz logo no início do jogo. Vi os vídeos depois e nem pareceu tão forte, mas senti bastante, especialmente para sacar e bater a direita. Vamos fazer exames amanhã para ver se há algo mais sério e tentar ajustar - declarou Sinner, após a partida.

continua após a publicidade

Jannik Sinner disputa o torneio sem seu preparador físico e fisioterapeuta, dispensados recentemente. O tenista número 1 do mundo é acompanhado em Wimbledon pela equipe médica dda organização do torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jannik Sinner recebe atendimento na partida contra Grigor Dimitrov em Wimbledon (foto: Adrian Dennis / AFP)

Sinner em Wimbledon

Apesar das circunstâncias negativas, a classificação de Jannik Sinner fez do italiano o terceiro jogador mais jovem da Era Aberta a chegar às quartas de final do Simples Masculino em mais de 7 Grand Slams consecutivos, ficando atrás apenas de Pete Sampras e Novak Djokovic.

continua após a publicidade

➡️ Shelton quebra escrita de 21 anos do tênis americano em Wimbledon; vídeo

O próximo compromisso de Sinner em Wimbledon está previsto para esta quarta-feira (8), diante do norte-americano Ben Shelton, por volta das 10h10 (horário de Brasília).