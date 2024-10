Bronny James revela como vai chamar LeBron James durante jogos da NBA

Bronny James e LeBron James posaram para fotos durante o "Media Day" da NBA, com a camisa do Los Angeles Lakers (Foto: Divulgação/NBA)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 01/10/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Filho de LeBron James e draftado pelo Lakers para a temporada 2024/25 da NBA, Bronny James revelou como vai se comunicar com o pai durante os jogos da franquia. Os dois marcaram presença no "Media Day" da equipe e, inclusive, posaram juntos para a foto na segunda-feira (30).

— Ainda não cheguei lá [sobre uma decisão de como vai chamar], mas provavelmente será ‘Bron’. Bron seria mais fácil — disse o Bronny.

Já o pai também conversou com os jornalistas e falou sobre a oportunidade de treinar ao lado do filho. A expectativa é que a dupla atue junto em algum momento nesta temporada.

— É muita emoção, uma alegria pura, poder vir trabalhar todos os dias, trabalhar duro com seu filho todos os dias e poder vê-lo continuar a crescer. Nós nos motivamos. Ele me motiva. Eu o motivo. Nós motivamos nossos companheiros de equipe, e vice-versa. Então é um momento muito alegre não só para mim, mas para nossa família. Então, é muito incrível — destacou LeBron.

O astro também deu detalhes de como é o dia a dia em casa ao lado do filho. Segundo o camisa 23, não há muita interação entre os dois, mas Bronny está engajado com o basquete desde que veio ao mundo.

— Para ser honesto, se você tem filhos, na minha idade e na dele, não há muita interação acontecendo no dia a dia. Quero dizer, ele desce, come, vai para o quarto, joga videogame. Eu estou lá com minha esposa, assistindo a um filme. Então não é como, você sabe: "Me encontre na mesa às cinco horas. Precisamos discutir trabalho amanhã". Isso não acontece. Mas ele está envolvido no mundo do basquete desde que nasceu. Obviamente, eu jogo na NBA há mais tempo do que ele está vivo, então ele entende as nuances disso, no que diz respeito a apenas estar envolvido no jogo. Mas agora ele é um homem e é hora de aprender e melhorar com isso — contou.

Bronny James e LeBron James durante o "Media Day" do Los Angeles Lakers, na NBA (Foto: Kevork Djansezian/AFP)

A temporada 2024/25 da NBA começa no dia 22 de outubro. O Los Angeles Lakers encara o Minnesota Timberwolves, na estreia. Além disso, o Boston Celtics irá encarar o New York Knicks também neste dia inaugural da temporada.