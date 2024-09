Ex-Botafogo e reforço do Vasco para o NBB, americano relembra provocação da torcida cruz-maltina

Jamaal é o novo armador do Vasco (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por João Pedro Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 27/09/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Novidade no time de basquete do Vasco, o armador Jamaal chega à equipe cruz-maltina após uma temporada no Botafogo. O americano está animado com os novos companheiros e, principalmente, com a torcida vascaína. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador contou uma história curiosa que viveu quando atuou contra o atual time.

➡️ NBB: Marquinhos exalta apoio da torcida do Vasco e projeta nova temporada: ‘Equilíbrio muito grande’

No Brasil há 11 anos, Jamaal tem grande história no basquetebol brasileiro. No Botafogo, foi campeão sul-americano. O armador brincou com a recepção nada amigável dos vascaínos nos tempos de adversário.

- Joguei contra o Vasco na temporada passada, com a torcida no meu pé. Aí eu falei: "calma, calma", porque eu sabia antes do jogo que tinha essa chance de estar aqui no ano que vem. Eu disse: "calma gente, não estou falando nada" - brincou Jamaal, que entendeu a provocação e levou com tranquilidade a situação.

- É maneiro, eu sempre falo isso, sempre tento entender o jeito dos torcedores, mesmo que seja do outro time, eu entendo. Você quer que seu time ganhe e que o outro time perca e eu respeito isso. Se não vira desrespeito, eu não levo para fora da quadra. Tanto que, depois do jogo, muitos torcedores me abraçaram e falaram: "vem para o Vasco" - completou o americano.

(Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jamaal Smith estreia pelo Vasco no NBB no clássico contra o Flamengo. O armador está animado para o confronto e destacou a torcida vascaína, dessa vez aliada, como motivação extra.

- É muito grande essa sensação que a gente sente na quadra, de estar vibrando. Eu estou animado para jogar, ainda mais em um clássico, nível alto mesmo. A gente tem que fazer o nosso máximo e puxar a torcida junto com a gente - revelou Jamaal.

Agora, o Vasco viaja para Brasília para disputar o Torneio de Abertura, realizado pelo Novo Basquete Brasil. O cruz-maltino está no grupo B, junto com o Minas e Caxias do Sul. O primeiro jogo será realizado nesta segunda-feira (30), às 17h30, contra o time gaúcho.