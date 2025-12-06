menu hamburguer
Fórmula 1

As contas para Verstappen ser campeão da F1 2025

Holandês separa os pilotos da McLaren

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
17:00
Max Verstappen chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Max Verstappen chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) terá a última corrida neste domingo (7), com o GP de Abu Dhabi, etapa que vai decidir o título de pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Desses, quem veio dando susto em seus rivais foi Max Verstappen. Ele ultrapassou Piastri e passou a ser ameaça para Norris. Verstappen larga na frente em Abu Dhabi e o Lance! traz a matemática para o holandês ser campeão.

Estando em segundo lugar no campeonato, com 396 pontos, Verstappen precisa tirar a desvantagem de 12 pontos que tem sobre Norris. Para isso, ele não só precisa vencer no domingo, como também contar com um quarto lugar ou pior de Lando Norris.

No cenário mais simples, Verstappen precisa vencer e contar com que Norris fique fora do pódio. E se o britânico abandonar, também precisará segurar Piastri, que tem só quatro pontos a menos que o holandês.

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Considerando as posições de largada, Lando Norris seria campeão com 426 pontos. Verstappen seria o segundo colocado com 421. Já Piastri seria o terceiro, com 407.

Posição e fila de largada do GP de Abu Dhabi de F1

Pos.FilaPilotoEquipe

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1

Lando Norris

McLaren

2

Oscar Piastri

McLaren

2

George Russell

Mercedes

3

Charles Leclerc

Ferrari

3

Fernando Alonso

Aston Martin

4

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

4

Esteban Ocon

Haas F1 Team

5

Isack Hadjar

Racing Bulls

10º

5

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

11º

6

Oliver Bearman

Haas F1 Team

12º

6

Carlos Sainz

Williams

13º

7

Liam Lawson

Racing Bulls

14º

7

Kimi Antonelli

Mercedes

15º

8

Lance Stroll

Aston Martin

16º

8

Lewis Hamilton

Ferrari

17º

9

Alexander Albon

Williams

18º

9

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

19º

10

Pierre Gasly

Alpine

20º

10

Franco Colapinto

Alpine

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

