As contas para Verstappen ser campeão da F1 2025
Holandês separa os pilotos da McLaren
A Fórmula 1 (F1) terá a última corrida neste domingo (7), com o GP de Abu Dhabi, etapa que vai decidir o título de pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Desses, quem veio dando susto em seus rivais foi Max Verstappen. Ele ultrapassou Piastri e passou a ser ameaça para Norris. Verstappen larga na frente em Abu Dhabi e o Lance! traz a matemática para o holandês ser campeão.
Estando em segundo lugar no campeonato, com 396 pontos, Verstappen precisa tirar a desvantagem de 12 pontos que tem sobre Norris. Para isso, ele não só precisa vencer no domingo, como também contar com um quarto lugar ou pior de Lando Norris.
No cenário mais simples, Verstappen precisa vencer e contar com que Norris fique fora do pódio. E se o britânico abandonar, também precisará segurar Piastri, que tem só quatro pontos a menos que o holandês.
Considerando as posições de largada, Lando Norris seria campeão com 426 pontos. Verstappen seria o segundo colocado com 421. Já Piastri seria o terceiro, com 407.
Posição e fila de largada do GP de Abu Dhabi de F1
|Pos.
|Fila
|Piloto
|Equipe
1º
1
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
1
Lando Norris
McLaren
3º
2
Oscar Piastri
McLaren
4º
2
George Russell
Mercedes
5º
3
Charles Leclerc
Ferrari
6º
3
Fernando Alonso
Aston Martin
7º
4
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
4
Esteban Ocon
Haas F1 Team
9º
5
Isack Hadjar
Racing Bulls
10º
5
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
11º
6
Oliver Bearman
Haas F1 Team
12º
6
Carlos Sainz
Williams
13º
7
Liam Lawson
Racing Bulls
14º
7
Kimi Antonelli
Mercedes
15º
8
Lance Stroll
Aston Martin
16º
8
Lewis Hamilton
Ferrari
17º
9
Alexander Albon
Williams
18º
9
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
19º
10
Pierre Gasly
Alpine
20º
10
Franco Colapinto
Alpine
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Tudo sobre
