Fórmula 1

As contas para Lando Norris ser campeão da F1 2025

Piloto é o que tem situação mais confortável

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
15:00
Lando Norris, da McLaren, durante GP do Canadá na F1 2025 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Lando Norris, da McLaren, durante GP do Canadá na F1 2025 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Lando Norris é o líder do campeonato da Fórmula 1 (F1), sendo o piloto com a condição mais confortável para a corrida. Ele tem 12 pontos a mais do que Max Verstappen e 14 acima de Oscar Piastri. Largando em segundo, o piloto só precisa fazer o "arroz com feijão" para sair de Abu Dhabi com o troféu de campeão. Confira as contas para Norris ser o vencedor da F1.

➡️ Por que o Brasil não sedia mais a final da Fórmula 1?

Norris tem 408 pontos no campeonato de pilotos da F1, com 12 pontos a mais que Verstappen (396), seu oponente mais próximo. A diferença de pontos do líder da prova obtida sobre o terceiro colocado é de somente 10 pontos. Dessa forma, se Verstappen vencer, Norris só precisa terminar no pódio. Caso seja quarto ou pior, o holandês faz a virada.

Se Piastri vencer a corrida deste domingo, Norris tem uma situação mais confortável. Neste caso, o inglês poderia ser quinto colocado para seguir líder. Mas, se for sexto ou pior, Piastri passaria ele e Verstappen, garantindo o título.

Lando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Lando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Considerando as posições de largada, Lando Norris seria campeão com 426 pontos. Verstappen seria o segundo colocado com 421. Já piastri seria o terceiro, com 407.

Posição e fila de largada do GP de Abu Dhabi de F1

Pos.FilaPilotoEquipe

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1

Lando Norris

McLaren

2

Oscar Piastri

McLaren

2

George Russell

Mercedes

3

Charles Leclerc

Ferrari

3

Fernando Alonso

Aston Martin

4

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

4

Esteban Ocon

Haas F1 Team

5

Isack Hadjar

Racing Bulls

10º

5

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

11º

6

Oliver Bearman

Haas F1 Team

12º

6

Carlos Sainz

Williams

13º

7

Liam Lawson

Racing Bulls

14º

7

Kimi Antonelli

Mercedes

15º

8

Lance Stroll

Aston Martin

16º

8

Lewis Hamilton

Ferrari

17º

9

Alexander Albon

Williams

18º

9

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

19º

10

Pierre Gasly

Alpine

20º

10

Franco Colapinto

Alpine

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

