As contas para Lando Norris ser campeão da F1 2025
Piloto é o que tem situação mais confortável
Lando Norris é o líder do campeonato da Fórmula 1 (F1), sendo o piloto com a condição mais confortável para a corrida. Ele tem 12 pontos a mais do que Max Verstappen e 14 acima de Oscar Piastri. Largando em segundo, o piloto só precisa fazer o "arroz com feijão" para sair de Abu Dhabi com o troféu de campeão. Confira as contas para Norris ser o vencedor da F1.
Norris tem 408 pontos no campeonato de pilotos da F1, com 12 pontos a mais que Verstappen (396), seu oponente mais próximo. A diferença de pontos do líder da prova obtida sobre o terceiro colocado é de somente 10 pontos. Dessa forma, se Verstappen vencer, Norris só precisa terminar no pódio. Caso seja quarto ou pior, o holandês faz a virada.
Se Piastri vencer a corrida deste domingo, Norris tem uma situação mais confortável. Neste caso, o inglês poderia ser quinto colocado para seguir líder. Mas, se for sexto ou pior, Piastri passaria ele e Verstappen, garantindo o título.
Considerando as posições de largada, Lando Norris seria campeão com 426 pontos. Verstappen seria o segundo colocado com 421. Já piastri seria o terceiro, com 407.
Posição e fila de largada do GP de Abu Dhabi de F1
|Pos.
|Fila
|Piloto
|Equipe
1º
1
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
1
Lando Norris
McLaren
3º
2
Oscar Piastri
McLaren
4º
2
George Russell
Mercedes
5º
3
Charles Leclerc
Ferrari
6º
3
Fernando Alonso
Aston Martin
7º
4
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
4
Esteban Ocon
Haas F1 Team
9º
5
Isack Hadjar
Racing Bulls
10º
5
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
11º
6
Oliver Bearman
Haas F1 Team
12º
6
Carlos Sainz
Williams
13º
7
Liam Lawson
Racing Bulls
14º
7
Kimi Antonelli
Mercedes
15º
8
Lance Stroll
Aston Martin
16º
8
Lewis Hamilton
Ferrari
17º
9
Alexander Albon
Williams
18º
9
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
19º
10
Pierre Gasly
Alpine
20º
10
Franco Colapinto
Alpine
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
