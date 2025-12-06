E, no apagar das luzes de 2025, é chegada a hora de uma das melhores maratonas do mundo provar que existe vida pulsante em maratonas sem estarem no seleto grupo das Majors. Domingo é dia da Maratona de Valencia, a cidade que se autointitula, com muita razão, a cidade da corrida (La ciudad del Running).

continua após a publicidade

E o que a "cidade da corrida" tem a oferecer ao mundo da corrida?

Uma linda cidade, às margens do Mediterrâneo, milenar e multicultural. É cortada por um enorme parque verde, que atravessa praticamente toda a cidade, oferecendo ciclovias, pistas de corrida e caminhada, e percursos de mais de 15km, para todos os tipos de treinos, e de corredores. Do caminhante, ao maratonista profissional, este conjunto de parques: Parc Gulliver, Parc del Túria, de Capçalera, findando no belíssimo Bioparc, oferece todas as possibilidades de pisos e de ritmos. E, caso você exagere, e necessite se hidratar, existem aguadeiros, com água gelada, e milhares de bancos de ferro, estampados em suas costas a simpática e ousada "ciudad del Running", protegidos do forte sol, por frondosas árvores. Para iniciantes, trilhas de terra e grama, para os avançados, pista sintética moderna, à sua espera. O Parc inicia em frente a um enorme centro de convenções, pomposamente chamado de Ciudad de les Arts i les Ciències, um conjunto arquitetônico, desenhado por Santiago Calatrava, todo envidraçado e tendo no horizonte, o encontro suave de azuis, do céu e mar mediterrâneo. E é exatamente, neste enorme pavilhão de ousadia e vidro, que acontecem a largada e chegada da Maratona, sobre um tapete de azul profundo, banhado por uma lâmina d'agua, também azul. Acrescente a este prato saboroso, centena de pequenos restaurantes locais, orgulhosos de sua cozinha ousada, mas tradicional, e seus vinhos surpreendentes! Sim, Valencia é também uma região com ótimas vinícolas. A cozinha valenciana é, na verdade, a sala de estar de centenas de milhares de visitantes, ávidos por novos velhos sabores!

E, que tal degustar a melhor prova que Valencia apresenta ao mundo?

Amanhã, domingo, dia 7 de dezembro, acontece a Maratona de Valencia, transmitida para o mundo, via canal oficial da prova, e também pelo canal Olímpico (veículo oficial do COI, Comitê Olímpico Internacional), em seu espetacular portal (ao final, publicarei o link da transmissão), com cobertura em espanhol e inglês. Altíssimo nível televisivo!

continua após a publicidade

Poderemos acompanhar uma sensacional disputa, pois o "field", tanto masculino, quanto feminino, está de arrepiar. As previsões (menos a meteorológica!) são espetaculares. Temos no feminino a tripla disputa pela vitória entre Peres Jepchirchir (KEN), Amane Beriso (ETH), campeãs mundiais, e a vencedora de Londres e NY, Joyciline Jepkosgei (KEN). No masculino, mais um trio de ouro, trazendo o atual recordista da prova, com espetacular 2h:01:48, Sisay Lemma (ETH), duelando metro a metro com o vencedor de Boston e Chicago, John Kosgei (KEN), e Tesfaye Deriba (ETH), vencedor de Barcelona, em dia de sol inclemente, que pode, sim, surpreender amanhã seus rivais mais velozes (sua melhor marca é bem mais lenta, 2h:04:13, em Barcelona que fervia)! E, por falar em ferver, a prova de amanhã não trará uma fria Valência, apesar do quase inverno, com temperatura na largada, na casa de 12º, e chegada, para a elite, próximo dos 17º. Para os padrões orgânicos exigentes de maratonistas velozes, um calorzinho quase incômodo!

➡️Lauter no Lance! Leia todas as colunas

Como já frisei antes, nesta e na coluna anterior, Valencia é tida como a maratona mais rápida do mundo, seja pelas marcas excepcionais dos TOP 10, ano a ano, como também como a maratona que traz o maior número de corredores, proporcionais, sub 3 horas! Sim, a média de atletas que correm abaixo das 3 horas nesta prova, é o maior de todas as maratonas mundiais!! Espera-se que a média de amadores felizes amanhã, caia um pouco em relação às médias dos últimos anos, mas nada que faça Valencia perder esta hegemonia de ser a prova, para amadores, mais rápida também!

continua após a publicidade

Pois é, são muitos os atrativos, que nos levam à Valencia, mas, talvez o mais convincente seja o fato de que o grupo que organiza esta maratona, tem larga experiência no que fazem, pois são mais de 40 anos trabalhando e fazendo crescer algumas das melhores, e maiores, maratonas na Europa.

Valencia é desejada, conhecida e respeitada

Valencia também sedia três das melhores provas de rua do mundo: a Meia Maratona de Valencia (que detém o recorde mundial da distância) e as também velocíssimas Valencia 15K Night Race e 10k Ibercaja. Este conjunto de grandes provas, nas mais variadas distâncias, durante o ano (e nunca num mesmo dia, como algumas maratonas no nosso Brasilzão moreno), traduzem um pouco o poder do projeto "Ciudad del Running", criado em 2013 e, em pouco mais de 10 anos, transformou, sim, a milenar Valencia numa das cidades mais desejadas por turistas-corredores de todo o mundo. Hoje, Valencia é conhecida, respeitada e desejada, pelo mundo da corrida! E com toda a razão!

Vamos degustar Valencia nesta madrugada, ao vivo?

Segue o link do canal Olímpico, que tem feito bom trabalho de divulgação de grandes provas no mundo, de várias modalidades. Costuma ser meu veículo de voos transoceânicos nos fins de semana:

Neste momento, você, meu caro e raro leitor, deve estar se perguntando: E, por que cargas d'água, Valencia não faz parte do seletíssimo grupo que compõe as MAJOR'S? Simplesmente pelo fator COMERCIAL! Para participar do circuito Major's, ela deveria se curvar a contratos quase infames, segundo a prefeitura de Valencia, e eles resolveram "bypassar" as Majors, e simplesmente, passaram por cima! Eles detêm o selo mais alto da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics), o Platinum, demonstrando sua capacidade técnica e de execução e entrega.

E assim segue Valencia, livre como um herói da Resistência Espanhola (quase um Maqui), resiste sozinha, como um maratonista, rumo à vitória.

Essa coluna de hoje é dedicada a cada um dos 36 mil corredores de todo o mundo, inclusive uma bela legião de brasileiros, que acreditaram nos propósitos da Maratona de Valencia e estarão alinhados amanhã para a largada. Desfrutem de todos os detalhes, da prova e da milenar cidade!

Uma verdadeira Ciudad del Running!

Lauter Nogueira

Lauter no Lance! Leia mais colunas:

Confira outras colunas de Lauter Nogueira no Lance!:

➡️E agora as grandes maratonas mundiais, sonhos de todo maratonista

➡️Aberta a temporada de caça às grandes maratonas mundiais em 2026!

➡️Precisamos falar sobre a morte súbita em esportes

➡️Será que o homem, algum dia, irá baixar de 2 horas na maratona?

➡️O mais rápido, o mais forte, o mais resistente, o que mais voa, o que…