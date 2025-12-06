Destaque do Atlanta Hawks faz história da NBA
Marca expressiva foi alcançada em partida contra o Denver Nuggets
- Matéria
- Mais Notícias
Um dos grandes nomes do Atlanta Hawks na temporada, Jalen Johnson conseguiu um feito histórico na NBA. Em partida contra o Denver Nuggets na sexta-feira (5), o ala alcançou o segundo triplo-duplo mais rápido da história da liga.
Relacionadas
- Mais Esportes
LeBron James choca NBA ao quebrar sequência de 20 anos; confira
Mais Esportes05/12/2025
- Mais Esportes
NBA multa time em meio milhão de reais por conta de mentira; confira
Mais Esportes03/12/2025
- Mais Esportes
Antetokounmpo exclui fotos com camisa do Bucks e movimenta mercado da NBA; confira
Mais Esportes03/12/2025
➡️NBA: veja como era o mundo na última vez que LeBron James fez menos de 10 pontos
A partida de Jalen Johnson teve um começo avassalador. O ala alcançou 11 pontos, 10 rebotes e 12 assistências em apenas 18 minutos na partida. Para se ter noção do tamanho do feito, é a quinta vez que um jogador marca um triplo-duplo desde 1997/98 — quando a liga passou a reunir dados mais detalhados.
Jalen está em seu quarto ano de NBA, após ter sido selecionado pelo Atlanta Hawks na 20ª escolha geral do Draft de 2021. No final do ano passado, o jogador assinou sua extensão contratual de cinco anos com o Hawks, pelo valor de 150 milhões dólares (R$816 milhões na cotação atual).
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Apesar da grande atuação do camisa 1, os Hawks perderam por 134 a 133 para o Denver Nuggets. O ala terminou o confronto com 21 pontos, 18 rebotes e 16 assistências. Agora, o Atlanta ocupa a 9ª colocação do Leste com 13 vitórias e 11 derrotas. Já o Nuggets está na 4ª posição do Oeste, com 16 vitórias e 6 derrotas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias