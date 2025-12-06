Destaque do Atlanta Hawks faz história da NBA

Um dos grandes nomes do Atlanta Hawks na temporada, Jalen Johnson conseguiu um feito histórico na NBA. Em partida contra o Denver Nuggets na sexta-feira (5), o ala alcançou o segundo triplo-duplo mais rápido da história da liga.

A partida de Jalen Johnson teve um começo avassalador. O ala alcançou 11 pontos, 10 rebotes e 12 assistências em apenas 18 minutos na partida. Para se ter noção do tamanho do feito, é a quinta vez que um jogador marca um triplo-duplo desde 1997/98 — quando a liga passou a reunir dados mais detalhados.

Jalen Johnson durante jogo entre Atlanta Hawks e Denver Nuggets, pela NBA (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Jalen está em seu quarto ano de NBA, após ter sido selecionado pelo Atlanta Hawks na 20ª escolha geral do Draft de 2021. No final do ano passado, o jogador assinou sua extensão contratual de cinco anos com o Hawks, pelo valor de 150 milhões dólares (R$816 milhões na cotação atual).

Apesar da grande atuação do camisa 1, os Hawks perderam por 134 a 133 para o Denver Nuggets. O ala terminou o confronto com 21 pontos, 18 rebotes e 16 assistências. Agora, o Atlanta ocupa a 9ª colocação do Leste com 13 vitórias e 11 derrotas. Já o Nuggets está na 4ª posição do Oeste, com 16 vitórias e 6 derrotas.