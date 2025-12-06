menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

As contas para Oscar Piastri ser campeão da F1 2025

Piloto tem a pior situação

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
16:00
Oscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
imagem cameraOscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) está no GP de Abu Dhabi, etapa que define o campeão da temporada. Oscar Piastri larga na terceira posição e terá um trabalho difícil para sair da prova com o troféu de campeão da F1. Terceiro no campeonato, ele precisa superar Lando Norris e Max Verstappen. O Lance! traz as contas para Piastri ser campeão mundial.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Por que o Brasil não sedia mais a final da Fórmula 1?

No campeonato de pilotos, Piastri tem 392 pontos contra os 396 de Max Verstappen e os 408 de Lando Norris. O cenário mais possível para o australiano ser campeão é vencer e esperar uma sexta colocação de Lando Norris. Neste cenário, Piastri teria 417 contra 416 de Norris, uma vitória com um ponto de diferença.

Os quatro pontos que tem a menos de Verstappen não fariam diferença nesta hipótese, pois o vencedor marca sete pontos a mais que o segundo colocado.

continua após a publicidade
Oscar Piastri no qualifying do GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Oscar Piastri no qualifying do GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Considerando as posições de largada, Lando Norris seria campeão com 426 pontos. Verstappen seria o segundo colocado com 421. Já Piastri seria o terceiro, com 407.

Posição e fila de largada do GP de Abu Dhabi de F1

Pos.FilaPilotoEquipe

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1

Lando Norris

McLaren

2

Oscar Piastri

McLaren

2

George Russell

Mercedes

3

Charles Leclerc

Ferrari

3

Fernando Alonso

Aston Martin

4

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

4

Esteban Ocon

Haas F1 Team

5

Isack Hadjar

Racing Bulls

10º

5

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

11º

6

Oliver Bearman

Haas F1 Team

12º

6

Carlos Sainz

Williams

13º

7

Liam Lawson

Racing Bulls

14º

7

Kimi Antonelli

Mercedes

15º

8

Lance Stroll

Aston Martin

16º

8

Lewis Hamilton

Ferrari

17º

9

Alexander Albon

Williams

18º

9

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

19º

10

Pierre Gasly

Alpine

20º

10

Franco Colapinto

Alpine

🔔 Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

continua após a publicidade

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias