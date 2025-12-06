menu hamburguer
Mais Esportes

No Super Crown, Gabi Mazetto revela 'amizade' da filha com Chloe Covell

Liz, de 5 anos, assistiu à competição da mãe ao lado da australiana

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 06/12/2025
16:30
Gabi Mazetto nas eliminatórias do Super Crown
imagem cameraGabi Mazetto nas eliminatórias do Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)
  Matéria
  Mais Notícias

Enquanto Gabi Mazetto estava na pista para as eliminatórias do SLS Super Crown, sua filha Liz, de cinco anos, estava na torcida com uma "babá de luxo". Junto com a australiana Chloe Covell, ela brincou e comemorou todas as manobras da mãe.

Assim como Rayssa Leal, Chloe Covell já está garantida na final do Super Crown, então participou apenas dos treinamentos e assistiu às eliminatórias neste sábado (6). Após a competição, Gabi revelou que a australiana de 15 anos é um "xodó" da filha.

— Ela sempre me pergunta "mamãe, cadê minha amiga Chloe?", e eu tenho que falar pra ela "calma, ela tá trabalhando, já já ela vai voltar". E a Chloe sempre fica um pouquinho com ela - contou.

Às vésperas do Super Crown, Gabi fez um desabafo nas redes sociais e revelou que vinha atravessando dificuldades envolvendo um processo de separação e a guarda da filha, motivo pelo qual foi desfalque na etapa da Copa do Mundo do Japão, na última semana. Por isso, a veterana considera que a presença da filha foi a maior motivação no encerramento da temporada.

— Ultimamente tem sido muito difícil pra mim mentalmente, mas ter ela aqui comigo é muito gratificante, é surreal, nunca imaginei estar vivendo algo assim. Agora ela tá crescendo, começando a entender mais, então eu vou conversando com jeitinho e ela consegue me acompanhar mais - disse.

Chloe Covell durante treinamento no Ginásio do Ibirapuera
Chloe Covell durante treinamento no Ginásio do Ibirapuera (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Gabi Mazetto no Super Crown

Aos 27 anos, Gabi Mazetto é uma das veteranas do skate street brasileiro, tendo disputado os Jogos Olímpicos de Paris. Neste sábado (6) o desempenho não foi tão positivo: com 21.8 pontos, ela terminou em sétimo lugar, atrás da compatriota Duda Ribeiro.

— O skate tem seus altos e baixos, hoje pra mim faltaram acertar alguns detalhes, mas nada que não possa ser aprimorado. Vou continuar focando no meu skate, continuar andando, seja na rua ou nas competições - finalizou.

A disputa feminina teve total domínio japonês. A campeã olímpica Coco Yoshizawa (29.9) e as compatriotas Yumeka Oda (29.8), Funa Nakayama (27.8) e Liz Akama (26.9) ficaram com as quatro vagas e se juntas a Rayssa Leal e Chloe Covell na decisão deste domingo (7).

