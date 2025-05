Craque? Bernardinho elogia Hugo Calderano no vôlei; veja vídeo

Sensação do tênis de mesa em 2025, Hugo Calderano foi filmado praticando vôlei após partida durante o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. A atuação do mesa-tenista impressionou, até mesmo Bernardinho, treinador da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Em postagem nas redes sociais, o comandante elogiou Hugo ao chamar o atleta de "craque". Veja o vídeo acima.

Passado no vôlei

Na categoria mirim, Hugo Calderano foi jogador de vôlei da seleção do Rio de Janeiro. Na mesma equipe, o mesa-tenista era companheiro de equipe de Rodrigo Leão, atualmente no Sada Cruzeio, atual campeão da Superliga Masculina de Vôlei.

Após campanha histórica no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, o Cruzeiro parabenizou Calderano e relembrou quando Hugo dividiu quadra com Rodrigo nas categorias de base.

A campanha de Calderano no Mundial

Hugo Calderano, aos 28 anos, fez mais uma campanha histórica e foi o primeiro sul-americano a alcançar a final do Mundial de tênis de mesa. Mas, neste domingo (25), em Doha, no Catar, o brasileiro, número 3 do planeta e campeão da Copa do Mundo, não resistiu ao favoritismo do chinês Wang Chuqin (2º), que venceu por 4 sets a 1, com parciais de 12/10, 11/3, 4/11, 11/2 e 11/7, conquistando, aos 25 anos, o torneio pela primeira vez.

No restante da campanha, o brasileiro estreou no Catar derrotando o mexicano Rogério Castro, por 4 a 1. Depois, passou pelo tunisiano Wassim Essid, por 4 a 0, pelo cazaque Kirill Gerassimenko, por 4 a 2, e, nas oitavas de final, quem ficou pelo caminho foi o nigeriano Quadri Aruna, por 4 a 0.

Hugo Calderano comemora ponto na final do Mundial, contra o chinês Wang Chuqin, em Doha (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Nas quartas de final, na sexta-feira, Calderano superou sul-coreano An Jaehyun, 17º do ranking, por 4 sets a 1, garantindo, ao Brasil, uma inédita medalha na competição. Vale lembrar que, no Mundial, não há disputa pelo bronze.



Na histórica e dramática vitória deste sábado, contra Liang Jingkun, o número 3 do mundo chegou a abrir 3 sets a 1. Na parcial decisiva, o brasileiro saiu atrás (0/3) e venceu os 10 pontos seguintes. O chinês não se entregou e encostou em 9/10. Até que Calderano venceu o ponto que veio em seguida e se emocionou com mais uma final inédita