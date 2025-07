Brasil conquista medalhas na Copa do Mundo de boxe e projeta Mundial

A Seleção Brasileira de boxe encerrou a 2ª fase da Copa do Mundo da modalidade com sete medalhas – quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze –, consolidando o bom momento da equipe em 2025. O torneio, realizado no início de julho em Astana, no Cazaquistão, reuniu mais de 400 atletas de 31 países, incluindo grandes potências do boxe olímpico, em 20 categorias de peso.

Entre os destaques da delegação brasileira está Luiz Oliveira, o Bolinha, que venceu todas as suas lutas na competição e manteve a invencibilidade em torneios internacionais na temporada. Neto de Servílio Oliveira, primeiro medalhista olímpico do Brasil no boxe, Bolinha já soma três títulos em 2025: foi campeão também na 1ª fase da Copa do Mundo, disputada em Foz do Iguaçu (PR), e no Grand Prix da República Tcheca.

— Nesta etapa eu fiz quatro lutas muito boas. Enfrentando adversários que muito possivelmente encontrarei no Campeonato Mundial. Estou muito feliz com o meu rendimento no ano de 2025. Sigo invicto — afirmou o atleta.

O desempenho do grupo é atribuído ao trabalho coordenado pelo head coach Juan Francisco “Paco” Garcia, ao lado dos treinadores Vladson Soares e Darlison Leão. Segundo Paco, a disciplina nos treinos e a execução do planejamento são determinantes para os bons resultados.

— O desempenho da Seleção Brasileira está de acordo com a preparação que estamos fazendo. Acredito que é resultado da disciplina e dedicação que eles mantêm nos treinos. Nós damos as ferramentas e eles executam — explicou o treinador.

Luiz Oliveira conquistou a medalha de ouro no Cazaquistão (Foto: World Boxing)

Com o Mundial marcado para setembro, na Inglaterra, o objetivo do Brasil é ampliar o desempenho da temporada e alcançar o ouro inédito na competição.

Medalhistas brasileiros em Astana:

Ouro – Luis Oliveira (60 kg), Yuri Falcão (65 kg), Kaian Reis (70 kg) e Isaias Ribeiro (90 kg)

Prata – Jucielen Romeu (57 kg) e Rebeca dos Santos (60 kg)

Bronze – Caroline Almeida (51 kg)