Jungle Fight 136: Laura Vasconcelos e Vanderlei ‘Soul Glo’ brilham diante de ginásio lotado

O Jungle Fight 136 fez história na noite deste sábado (24) em São Paulo. Com o ginásio Pelezão completamente lotado, quem chegou atrasado ficou do lado de fora - e quem conseguiu entrar assistiu a uma noite de gala do MMA brasileiro. Dentro de um caldeirão, a festa foi toda paulista nas disputas de cinturão. Laura Vasconcelos manteve o título peso-palha feminino com um nocaute brutal no primeiro round, enquanto Vanderlei Soul Glo vingou a derrota do passado, bateu Astro da Maldade e unificou os cinturões dos meio-médios.

Na luta principal da noite, Laura Vasconcelos não deu chances à desafiante Laura Fontoura. Bastaram alguns minutos para a paulista, de 24 anos, mostrar por que é considerada a rainha da divisão. Com frieza e precisão, ela acertou um plástico chute alto com a perna esquerda que pegou em cheio e fez a brasiliense desabar na lona. Vitória por nocaute fulminante, que manteve sua invencibilidade com cinco vitórias em cinco lutas, sendo quatro por nocaute.

Uma luta antes, Vanderlei Soul Glo reencontrou o sergipano Anderson Astro da Maldade, que o havia finalizado em 2023. O paulista entrou determinado a reescrever a história. O início foi tenso, com Astro buscando levar a luta para o solo. Ele até teve bons momentos no chão, mas Soul Glo resistiu, virou por cima e começou a castigar com socos, forçando o árbitro a interromper o combate no segundo round. Agora, o cartel do paulista sobe para nove vitórias (todas por via rápida) e apenas duas derrotas. Com o empate em 1 a 1 no confronto direto, o presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, já confirmou a trilogia para o tira-teima.

Ao final do evento, Wallid comemorou a noite histórica, e confirmou os lutadores que irão receber salários fixos do Jungle Fight.

- Hoje foi histórico. Coisa linda. Só lutão. Impressionante. O que o público e os lutadores fizeram hoje foi digno de espetáculo. O esporte realmente explodiu. É importante destacar que não só o Vanderlei e a Laura Vasconcelos, mas o Astro e a Laura Fontoura também irão continuar recebendo um salário fixo do Jungle Fight. Só tenho a agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato e ao secretário de esportes Rogério Lins pelo apoio incondicional ao esporte - declarou Wallid.

Confira abaixo os resultados do Jungle Fight 136:

Jungle Fight 136

São Paulo, SP

24 de maio de 2025

Laura Vasconcelos venceu Laura Fontoura por nocaute técnico aos 3min12s do R1

Vanderlei "Soul Glo" venceu Anderson "Astro da Maldade" por nocaute técnico a 1min06s do R2

Alan Adler venceu Mateus Fidelis por nocaute técnico

Guilherme Alves venceu Douglas Silva por nocaute aos 31s do R1

Emerson "Apache" venceu Clemente "Marreta" por nocaute técnico aos 45s do R1

Everton Nascimento venceu Manoel Aranha por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Welison Lima venceu Gabriel Sperto por finalização a 1min1s do R2

Túlio Macena venceu Gabriel Fermino por decisão unânime (triplo 30-27)

Leandro Silva venceu Peterson Oliveira por finalização no R2

Manuela Vitória venceu Lara Gouterres por nocaute técnico 2min31s R1

Paulo Cezar venceu João Victor Fontoura por finalização aos 3min47s do R1

Alex de Jesus venceu Jefferson Fernandes por nocaute técnico a 1min1s do R2