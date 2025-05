Red Bull propõe mudança no traçado do GP de Mônaco para incentivar ultrapassagens

A edição de 2025 do GP de Mônaco foi a primeira com a regra de duas paradas obrigatórias, algo que gerou muita controvérsia. A mudança não gerou a movimentação esperada e os quatro primeiros colocados chegaram exatamente na mesma posição em que largaram. Para Christian Horner, chefe da Red Bull, uma medida mais drástica deve ser tomada para melhorar as corridas em Monte Carlo: alterar o traçado do circuito.

Em 2024, a bandeira vermelha foi acionada logo na primeira volta da prova, permitindo aos pilotos que pudessem realizar as trocas de pneu durante a interrupção. O resultado foi uma corrida mais monótona que o normal, já que os compostos aguentaram chegar até o final sem grandes problemas. Para evitar que a situação se repetisse, a F1 decidiu introduzir a regra de dois pit-stops obrigatórios este ano.

A mudança não agradou aos pilotos, que fizeram duras críticas. Porém, Horner viu com bons olhos a nova regra que a Fórmula 1 introduziu na corrida no principado.

— Diria que foi uma melhoria. Foi estrategicamente mais interessante, houve mais risco, certamente melhor do que vimos no ano passado, onde houve apenas uma procissão — disse o chefe da Red Bull após o GP de Mônaco. Logo depois, foi questionado sobre uma alteração no traçado do circuito.

— Acredito que essa é a única maneira de realmente incentivar qualquer forma de ultrapassagem. Acho que não vi nenhuma na corrida. Portanto, tentar criar um pouco mais de área de frenagem, seja na saída do túnel ou na primeira curva. Se houver alguma maneira de criar uma zona de frenagem mais longa em algum lugar, deveríamos realmente analisar — afirmou.

Max Verstappen no Grande Prêmio de Mônaco de 2025 (Foto: Christophe SIMON/AFP)

— Os carros são tão grandes agora que, você simplesmente não tem chance de ficar lado a lado — encerrou.

A Red Bull é a terceira colocada no Mundial de Construtores, com 143 pontos. 4 atrás da Mercedes e apenas 1 à frente da Ferrari. A Fórmula 1 volta de 30 de maio a 1º de junho em Barcelona, que recebe o GP da Espanha, nona etapa da temporada 2025.