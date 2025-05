Brasileiros se emocionam com conquista inédita de Hugo Calderano: `histórico´

Hugo Calderano venceu, neste sábado (24), uma semifinal memorável. Pela primeira vez na história, um sul-americano está na final do Mundial de tênis de mesa de Doha, no Catar. Na web, brasileiros se emocionaram e comemoram a conquista do carioca.

Veja repercussão da vitória histórica do Hugo Calderano

Como foi a vitória do brasileiro na semifinal?

Hugo Calderano alcança feito inédito. (Foto: WANG Zhao / AFP)

O campeão da Copa do Mundo venceu uma semifinal dramática e está na final do Mundial de Doha, no Catar. Número 3 do mundo, o brasileiro derrotou o chinês Liang Jingkun, quinto melhor do planeta, por 4 sets a 3, com parciais de 15/13, 11//7, 8/11, 11/8, 7/11 e 11/9. A decisão, no domingo, será contra outro atleta da China, Chuqin Wang, segundo favorito, algoz do sueco Truls Moregard, por 4 sets a 1.

Calderano chegou a abrir 3/1 no primeiro set, mas logo o rival reagiu e abriu 9/6. Mas o brasileiro não se intimidou e virou para 10/9. O chinês salvou os quatro primeiros set points. Calderano, no entanto, aproveitou a chance seguinte e fechou em 15/13 a parcial.

No segundo set, foi Liang Jingkun quem abriu 3/1, e o brasileiro venceu os seis pontos seguintes. E Calderano chegou a abrir 8/5 e fechou em 11/7.

O chinês abriu 2/0 na terceira parcial, e o brasileiro empatou. Liang Jingkun abriu 5/3, e Calderano, variando bastante, venceu os três pontos seguintes. Jingkun, porém, liderou por 8/6 e 9/7. O brasileiro encostou: 8/9, mas o rival fechou em 11/8.

No quarto set, Calderano largou com 5/1, 6/2. 8/4 e 9/5. O chinês esboçou uma reação, mas o brasileiro fechou em 11/8.

Contando com erros do adversário, Jingkun abriu 7/0 no quinto set. O brasileiro ganhou os três pontos seguintes, mas o chinês fechou em 11/3.



O número 5 do mundo também largou na frente na sexta parcial: 3/0, 4/1 e 5/2 . Calderano não se entregou e chegou ao empate em 6/6. O brasileiro também empatou em 7/7, mas o adversário fechou em 11/7.

No set decisivo, o chinês abriu 3/0, e Calderano virou para 10/3. O rival esboçou uma reação e encostou em 9/10. Calderano, no entanto, venceu o ponto seguinte, com uma bola para fora do adversário, e voltou a fazer história.