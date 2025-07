Primeira escolha do Draft 2025, Cooper Flagg enfim fez sua estreia com o Dallas Mavericks nesta quinta-feira (10). A partida, que marcou também o início da franquia na NBA Summer League, terminou com vitória acirrada por 87 a 85 sobre o Los Angeles Lakers. Apesar do sucesso, o jovem ala não ficou satisfeito com seu desempenho, com 10 pontos e apenas 23% de aproveitamento.

— Não consegui entrar no ritmo, é um ambiente muito diferente, obviamente muito diferente do college, e provavelmente muito diferente da própria NBA. Os treinadores tiveram muita confiança em mim. Eles vem falando que querem que eu experimente, tente coisas novas. Eu estava sendo agressivo, e isso é novidade para mim também. Eu diria que foi um dos piores jogos da minha carreira, mas nós vencemos, e é o que importa — analisou Flagg.

Apesar da clara habilidade em quadra, o ala se abriu sobre o nervosismo em sua estreia com o Mavericks. Em entrevista após a vitória, Flagg admitiu que o emocional influenciou a sua atuação contra o Lakers na última quinta-feira (10).

— Eu estava um pouco nervoso, é tudo muito novo, muitos novos fãs e tudo mais. Então era um misto de nervosismo, empolgação, mas apenas felicidade por estar aqui. Estou realizando um sonho, então quero apenas aproveitar o momento — confessou.

Confronto histórico entre joias da NBA

Cooper Flagg foi o primeiro jogador a ser draftado na temporada, pela equipe de Dallas. Já Bronny, filho de LeBron, faz a sua segunda Summer League pelo Lakers e é um dos destaques da equipe no torneio.

A presença dos jogadores, principalmente de Flagg, fez o valor dos ingressos dispararem para a partida. Em algumas plataformas de revenda, o valor dos tíquetes chegou a 3 mil dólares (cerca de R$ 16.620), segundo o "Fox Sports". O valor é um dos maiores já registrados para a estreia de um jogador.

Apesar da grande expectativa sobre a estreia da jovem estrela de Duke, os grandes nomes do jogo foram Cole Swider, do Lakers, e Ryan Nembhard, do Mavericks. O ala de Los Angeles marcou um duplo-duplo, com 22 pontos e 10 rebotes, enquanto o jogador de Dallas fez 21 pontos, dois rebotes e cinco assitências.

Flagg, por sua vez, terminou com "apenas" 10 pontos com 24% de aproveitamento em quadra. Além disso, contribuiu com seis rebotes e quatro rebotes em 31 minutos disputados. Do outro lado, James acumulou oito pontos, dois rebotes e duas assistências.

Estatística completa de Flagg contra o Lakers

🏀 10 pontos

🎯 4 assistências

🪃 6 rebotes

⏲️ 31 minutos

❌ 1 turnover

⛹️ 5/21 nos arremessos

🕵️ 3 roubos

🫸1 bloqueio

🛑 2 faltas

O que é a NBA Summer League?

A NBA Summer League é composta por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. O torneio funciona como uma vitrine: não há vínculo contratual exclusivo entre atleta e franquia, permitindo que qualquer equipe ofereça contrato aos jogadores que se destacam.

