Hugo Calderano nas quartas do Mundial de Tênis de Mesa: acompanhe

Em busca de mais um título inédito na carreira, Hugo Calderano joga nesta sexta-feira (23), pelas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa de Doha (Catar). O adversário nesta fase é o sul-coreano AN Jaehyun, 17º do mundo. Hugo Calderano vence por 2 a 0. A partida tem transmissão pelo SporTV e CazéTV. ➡️Assista ao vivo pela CazéTV.

Se passar de fase, Calderano enfrenta o chinês Liang Jingkun, quinto no ranking mundial. Número 3 do mundo, Hugo é o único atleta de fora da Ásia a figurar entre os cinco melhores mesatenistas do planeta. O potencial adversário do brasileiro foi responsável por eliminar o compatriota Lin Shidong, rival de Calderano na final da Copa do Mundo.

Essa é a sétima participação de Hugo Calderano no Mundial. A estreia do brasileiro aconteceu em 2013, aos 17 anos, quando foi eliminado na primeira fase. A melhor campanha do carioca na competição aconteceu em 2021 quando, assim como na temporada atual, avançou até as quartas de final.

Hugo Calderano é o atleta com melhor ranqueamento fora da Ásia (Foto: Divulgação/WTT)

Histórico do confronto

Hugo Calderano já enfrentou AN Jaehyun cinco vezes e levou a melhor em todas elas. O primeiro confronto aconteceu justamente em Doha, em 2021, pelo Mundial. Calderano também venceu pelo WTT do Rio de Janeiro, WTT de Ljubljana e pelo China Smash de Beijing, em 2024. A vitória mais recente aconteceu nas oitavas do WTT Champions de Incheon, em abril deste ano.

Como foi o jogo

Calderano começou bem a partida, abrindo 5/1 no início do primeiro game e fechou o primeiro set por 11/4. Na sequência, o sul-coreano voltou com mais intensidade para a segunda parcial e o confronto ficou mais equilibrado, com o placar empatado em quatro pontos. Porém, Hugo conseguiu impor seu ritmo e abriu cinco pontos de vantagem, fechando o set em 11/6.

Tudo sobre a partida do Mundial de Tênis de Mesa

✅ FICHA TÉCNICA

Hugo Calderano (3º) x AN Jaehyun

Quartas de Final — Mundial de Tênis de Mesa

📍 Local: Doha, Catar

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube)